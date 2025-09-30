陸十一假期疊加中秋考驗人流運力　鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

▲大陸十一長假期間，鐵路及高鐵將面對人流疏運挑戰。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假與中秋雙節將至，鐵路客流迎來集中考驗。中國國家鐵路集團昨（29）日啟動假期運輸方案，當日全國共發送旅客1290.4萬人次；今（30）日預計將達1840萬人次，並計劃加開2002列旅客列車。值得注意的是，10月1日為長假黃金周首日，預期將迎來客流最高峰。

《央視新聞》報導，鐵路部門針對熱門方向持續加開運力，北京至廣東、香港及廣西等方向增設高鐵動臥，上海、北京至四川、貴州等地亦加開班次。同時，深圳至香港、武漢，北京至鄭州、瀋陽、西安、太原、濟南，以及廣州至南寧、武漢、杭州至北京等路線，均因票務緊張加密開行。

此外，隨著新線投入運營，假期期間各地增設多趟環線高鐵。以山東為例，環形高鐵連結的膠濟客專、京滬高鐵、日蘭高鐵、青榮城際等，將密集承接省內短途探親與旅遊需求，煙台、威海、日照、連雲港等方向的列車均有加開。

至於新疆，則推出南北疆貫通的旅遊專列，串聯伊犁、阿勒泰、喀什、和田等地，提供遊客一次打卡多個景點的便利性。

為減輕出行壓力，部分區段票價也祭出優惠措施。以國鐵鄭州局為例，9月30日洛陽龍門至鄭州東加開的夜間高鐵，二等座與商務座票價最低4折，一等座則為4.1折，104.5元（人民幣，下同）票價可優惠至42元，折扣幅度達六成。