蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！　2至12歲可領、全年無休

▲蔣萬安宣布臺北市「鮮奶週報」擴大升級2.0 。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為擴大臺北市學齡兒童的營養照顧，台北市長蔣萬安今（18日）宣布，自114年9月1日起，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策全面升級至2.0版，並指出3大亮點，包括擴大補助對象，新增納入設籍臺北市但未就讀本市幼兒園或國小的2至12歲學齡兒童，以及全年無休與增加品項。

台北市政府為促進學童健康與成長，114年4月起推動北市「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，凡北市公私立國小及幼兒園學童憑數位學生證及幼兒數位卡證，每週可至七大通路商（7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市、萊爾富）門市領取1瓶鮮奶或豆漿，快速補充學童成長與發育所需之蛋白質、鈣質與多元營養素。

蔣萬安今日召開記者會指出，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自114年4月上路以來深獲好評，市民滿意度高達八成七，家中有國小的家庭滿意度更高達九成五，為下一代付出絕對是對的事情，兌換率一直在七成左右，當然也希望更往上升高，此次擴大補助對象將讓更多學童受惠，進一步提升營養照顧的覆蓋率。

蔣萬安也感嘆，起初推行這項政策引發外界各種意見，甚至連中央也不再補助，市府團隊也會擔心普通顧客會不會有混淆情形，現在終於一項項都克服了。蔣萬安表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」2.0版有3亮點，擴大對象、全年無休、增加品項，只要是設籍臺北市但未就讀本市幼兒園或國小的2至12歲學齡兒童，就算到新北、基隆、桃園上學，都納入為鮮奶兌換的範圍。

蔣萬安指出，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」2.0版全年無休，9月1日開始不再有暑假寒假的空窗，週週都讓孩子可以領鮮奶，從原有的28個品項，增加到36個品項，鮮奶跟無糖豆漿都可以兌換，很開心家樂福也加入退換鮮奶行列！全台灣超過一萬五千間，只要憑這張卡就算到外縣市也可以換鮮奶。

蔣萬安說，這項政策從各界不看好，甚至會說不可行、造成兌換亂象，但今天要好好謝謝大家，因為全部都克服了！「我們有堅定決心，也有強大執行力，技術上確實有很多困難，但悠遊卡公司給予很多建議跟支持，希望持續精進，可以擴大品項跟區域，希望所有孩子越來越健康！」

