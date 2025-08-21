高鐵9/22推「寧靜車廂」通話要到玄關　勸導期後不配合可拒載

▲高鐵9月22日起將推出寧靜車廂，旅客使用手機通話需到車廂玄關。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵規劃9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，比照日本新幹線作法，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機。若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車，初期將有3個月勸導期。

高鐵董事長史哲接受媒體訪談時表示，近幾年旅客搭乘高鐵秩序已是「自傲之處」，包括排隊動線等都比國外好很多。因此思考近幾年高鐵還能做什麼，提供高鐵2.0服務，其中包括高鐵「寧靜車廂」。

史哲指出，高鐵將透過修改與旅客的運送契約，明確規範3C產品及耳機等使用，過去僅呼籲旅客在列車上講電話輕聲細語，未來將明訂手機通話必須到車廂玄關，並設定3個月勸導期，勸導期過後若屢勸不聽，最嚴重可解除運送契約。

針對該新制實施，史哲指出，「絕大多數國民都沒有問題，也不應該畏懼少數屢勸不聽的，採取比較嚴厲管制，就像大家不會接受高鐵輕放車廂內抽菸的旅客。」

他強調，現行使用耳機是普遍習慣，「用3C不用耳機沒有道理，講電話去玄關也很簡單」，而且旅客多以傳訊息聯繫即可。高鐵希望旅客能在乘車時間休息、閱讀，這是高品質象徵。除了新車廂與服務維護品質外，旅客之間的互動與自律也是品質的一部分，需要大家共同遵守。

針對過去頻有旅客抱怨列車上有手機通話不遵守輕聲細語、手機外放音量等狀況，史哲坦言，高鐵過去只能透過廣播提醒，但廣播本身也會造成再次干擾，因此才推動此政策，日本新幹線也有相關作法。

台灣高鐵規劃將於8月22日公告，公告1個月後生效，也就是將在9月22日正式實施，初期將有3個月以宣導勸導為主，不過史哲表示，3個月宣導期間，會透過列車長與服勤員從勸導開始，並投入資源讓旅客清楚了解新規定，但宣導期並不代表可以在車廂內通話，希望讓旅客了解需到車廂玄關通話等相關規定。