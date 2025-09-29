溫福高鐵開工　長三角與大灣區連結高速移動拼圖再補一塊

▲溫福高鐵及大陸東南沿海高鐵佈建示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸東南沿海鐵路建設再添關鍵一筆。中國國家鐵路集團有限公司今（29）日宣佈，溫州至福州高鐵正式開工建設，計畫2030年建成通車。這條高鐵不僅是大陸國家戰略計劃「八縱八橫」鐵路網沿海通道的重要組成之一，更被納入「十四五」規劃102項重大工程，未來將與既有及在建路線銜接，形成寧波至廣州高鐵新通道，縮短長三角與粵港澳大灣區的時空距離。

《澎湃新聞》報導，新建溫福高鐵是國家「八縱八橫」鐵路網沿海高鐵通道的重要組成部分，是國家十四五規劃102項重大工程項目和兩重標誌性項目。項目建設對促進福建省全方位推動高質量發展，建設海峽兩岸融合示範區，打造21世紀海上絲綢之路核心區，加強與長江經濟帶快速聯繫等具有重要意義。

公開資訊顯示，溫福高鐵正線全長約303公里，設計時速350公里，工期五年，將自樂清站出發，經溫州、寧德至福州南站，全線共設11座車站。其中，福建段設站7座，包括福鼎西、柘榮、福安南、寧德、羅源、連江及福州南。

專家分析指，隨著項目建成，將與2013年開通的杭深高鐵形成雙通道格局，進一步提升東南沿海鐵路運輸能力，便利沿線居民出行與經濟往來。