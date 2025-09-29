　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

溫福高鐵開工　長三角與大灣區連結高速移動拼圖再補一塊

▲福溫高鐵及大陸東南沿海高鐵佈建示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲溫福高鐵及大陸東南沿海高鐵佈建示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸東南沿海鐵路建設再添關鍵一筆。中國國家鐵路集團有限公司今（29）日宣佈，溫州至福州高鐵正式開工建設，計畫2030年建成通車。這條高鐵不僅是大陸國家戰略計劃「八縱八橫」鐵路網沿海通道的重要組成之一，更被納入「十四五」規劃102項重大工程，未來將與既有及在建路線銜接，形成寧波至廣州高鐵新通道，縮短長三角與粵港澳大灣區的時空距離。

《澎湃新聞》報導，新建溫福高鐵是國家「八縱八橫」鐵路網沿海高鐵通道的重要組成部分，是國家十四五規劃102項重大工程項目和兩重標誌性項目。項目建設對促進福建省全方位推動高質量發展，建設海峽兩岸融合示範區，打造21世紀海上絲綢之路核心區，加強與長江經濟帶快速聯繫等具有重要意義。

▲福溫高鐵及大陸東南沿海高鐵佈建示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

公開資訊顯示，溫福高鐵正線全長約303公里，設計時速350公里，工期五年，將自樂清站出發，經溫州、寧德至福州南站，全線共設11座車站。其中，福建段設站7座，包括福鼎西、柘榮、福安南、寧德、羅源、連江及福州南。

專家分析指，隨著項目建成，將與2013年開通的杭深高鐵形成雙通道格局，進一步提升東南沿海鐵路運輸能力，便利沿線居民出行與經濟往來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸10歲女孩患「長髮公主症候群」　就醫發現：成團頭髮塞滿3／4個胃

中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

廣東江門基孔肯雅熱疫情再起！　一週新增2927例

溫福高鐵開工　長三角與大灣區連結高速移動拼圖再補一塊

陝西婚鬧！兩伴娘綁單車遭男子強吻　掙扎尖叫旁人無制止

韓國給陸團客免簽今試行　業界預計年底遊客大增

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南　朋友圈最後留言：會死在這

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道　糞便污染物臭味滿坑

收賄11億下場超慘！　中國前農業部長唐仁健遭判「死刑緩期」

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

陸10歲女孩患「長髮公主症候群」　就醫發現：成團頭髮塞滿3／4個胃

中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

廣東江門基孔肯雅熱疫情再起！　一週新增2927例

溫福高鐵開工　長三角與大灣區連結高速移動拼圖再補一塊

陝西婚鬧！兩伴娘綁單車遭男子強吻　掙扎尖叫旁人無制止

韓國給陸團客免簽今試行　業界預計年底遊客大增

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南　朋友圈最後留言：會死在這

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道　糞便污染物臭味滿坑

收賄11億下場超慘！　中國前農業部長唐仁健遭判「死刑緩期」

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

周興哲親揭「攻蛋沒脫衣」內幕！　首場突遇2狀況崩潰：真的很慘

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

【我回來了！】72歲伯長棍插泥躲死劫！衝警局喊：我沒失蹤

大陸熱門新聞

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸前首富王健林遭「限制高消費」

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南 朋友圈最後留言：會死在這

中國前部長「收賄11億」遭判死刑緩期

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

「給大爺一碗湯，他送一套房」　客服：真人真事

陝西婚鬧！兩伴娘綁單車遭男子強吻 掙扎尖叫旁人無制止

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道 糞便污染物臭味滿坑

婆婆「酒泡奶粉」餵嬰　媳不敢再讓長輩顧

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

陸5歲童近視1000度！　醫生點出關鍵原因

百年紫禁城「宮女顯靈」

旅遊也躺平！　陸青年正流行「窩囊遊」

更多熱門

相關新聞

高鐵傍晚加開5班次全車自由座　北上列車仍有空位

高鐵傍晚加開5班次全車自由座　北上列車仍有空位

今天為教師節連假次日，台灣高鐵北上車次午後仍有空位，因應出遊及返鄉人潮，台灣高鐵公司宣布，傍晚將再加開5班加班車，包括北上3班（左營站至南港站）及南下2班（南港站至左營站、台中站），沿途停靠各站的全車自由座列車。

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

高鐵教師節連假已售43.7萬張車票　離峰時段仍有座位

高鐵教師節連假已售43.7萬張車票　離峰時段仍有座位

高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

直擊／高鐵新車內裝大改版　商務艙輕奢首亮相、全座椅可充電

直擊／高鐵新車內裝大改版　商務艙輕奢首亮相、全座椅可充電

關鍵字：

高鐵東南沿海八縱八橫溫福高鐵十四五長三角大灣區

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

孫生花蓮救災畫面曝光

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面