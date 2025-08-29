　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵寧靜車廂「只限制手機3C使用」　嬰幼童吵鬧將安撫

▲台灣高鐵服勤員,一例一休（圖／張一中記者攝）

▲高鐵9月11日起針對列車上3C使用實施寧靜車廂政策。（圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」政策，旅客若在車廂內使用手機通話，須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機，若屢勸導不聽最嚴重可解除運送契約拒載。不過該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化」。台灣高鐵今天澄清，寧靜車廂政策是針對手機等3C商品使用，對嬰幼童將安撫協助，寧靜車廂可兼顧親子友善。

高鐵宣布要實施「寧靜車廂」政策，該新制主要是針對車廂內旅客使用3C商品規定，卻被無限上綱，擴大解釋成車廂內不得有任何聲音，讓不少家長壓力相當大，憂心嬰幼童若哭鬧是否會要求到車廂外或拒載，質疑連政府都在支持「厭童」，對帶著嬰幼兒者搭乘高鐵很不友善。

對此，台灣高鐵公司澄清，「寧靜車廂可兼顧親子友善」，高鐵推行寧靜車廂為積極回應多數旅客訴求，希望大家發揮公德心及同理心，透過3C戴耳機、玄關講手機等方式，避免干擾其他旅客、減少車廂內噪音，進而提升公共乘車品質。

高鐵公司強調，寧靜車廂只有針對3C用耳機、玄關講手機這2項，其他並沒有；對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要之協助。

高鐵說明，親子友善與寧靜車廂皆為台灣社會對公共運輸的期待，台灣高鐵公司感謝旅客相互尊重及體諒，展現公民素養，讓彼此旅程更加舒適、順暢。

08/28 全台詐欺最新數據

高鐵寧靜車廂「只限制手機3C使用」　嬰幼童吵鬧將安撫

高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票

高鐵今天(29日)凌晨一口氣開賣教師節、中秋節及國慶日3大連假車票，戰況激烈，系統一度壅塞需要排隊，不過高鐵1小時內就完成42.4萬車訂票，有民眾第一時間就搶到車票喊「史上最順」，也有民眾哀號「網頁卡爛」。交通部長陳世凱表示，除高鐵外，台鐵都還有票，客運便宜又舒服，都是很好的選擇。

高鐵3連假車票「1小時賣42萬張」　網讚：史上最順

9月新制懶人包！博愛座改「優先席」新圖示　癌友凍精卵補助7萬

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

高鐵寧靜車廂3C手機家長厭童

