高鐵寧靜車廂「只限制手機3C使用」　嬰幼童吵鬧將安撫

▲高鐵9月11日起針對列車上3C使用實施寧靜車廂政策。（圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」政策，旅客若在車廂內使用手機通話，須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機，若屢勸導不聽最嚴重可解除運送契約拒載。不過該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化」。台灣高鐵今天澄清，寧靜車廂政策是針對手機等3C商品使用，對嬰幼童將安撫協助，寧靜車廂可兼顧親子友善。

高鐵宣布要實施「寧靜車廂」政策，該新制主要是針對車廂內旅客使用3C商品規定，卻被無限上綱，擴大解釋成車廂內不得有任何聲音，讓不少家長壓力相當大，憂心嬰幼童若哭鬧是否會要求到車廂外或拒載，質疑連政府都在支持「厭童」，對帶著嬰幼兒者搭乘高鐵很不友善。

對此，台灣高鐵公司澄清，「寧靜車廂可兼顧親子友善」，高鐵推行寧靜車廂為積極回應多數旅客訴求，希望大家發揮公德心及同理心，透過3C戴耳機、玄關講手機等方式，避免干擾其他旅客、減少車廂內噪音，進而提升公共乘車品質。

高鐵公司強調，寧靜車廂只有針對3C用耳機、玄關講手機這2項，其他並沒有；對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要之協助。

高鐵說明，親子友善與寧靜車廂皆為台灣社會對公共運輸的期待，台灣高鐵公司感謝旅客相互尊重及體諒，展現公民素養，讓彼此旅程更加舒適、順暢。