老董癌逝！4658萬遺產全給看護　家屬提告竟敗訴「3大關鍵曝光」

▲癌末老董財產全給看護，子女告上法院卻輸了。（圖／取自Pixabay）



記者董美琪／綜合報導

一名看護照顧老董長達十年，沒想到竟在老董癌末期間，將其4658萬元存款轉入自己名下，引發家人不滿，老董的太太與子女怒告看護涉嫌詐財。然而，官司打完後，這名看護竟成功從子女手中拿回這筆巨款。

蘇家宏律師日前在臉書分享此案時指出，這其實揭示了「生前財產分配」的重要性與法律盲點。他表示，法律並未規定父母一定要將財產留給子女，也就是說，父母有權決定將財產分給誰。若子女平時疏於關心父母，當財產分配給其他人時，後悔已無用武之地。

蘇家宏指出，老年人或病患最需要的是陪伴與關心，如果子女長期不在身邊，反而是看護悉心照顧，父母自然會將心意寄託於身邊的人。律師強調：「真正的繼承保障，不完全靠法律，而是源自子女平日的孝心與行動。」

針對遺產規劃，蘇家宏建議，如果父母不希望子女拿到民法保障的特留分，可採取以下方式：一、生前將財產贈與他人或花費掉，名下無財產，子女就無法主張特留分。二、若子女有重大不孝，例如虐待、長期不探視或侮辱父母，父母可明確表示或寫遺囑剝奪繼承權，子女便拿不到法律保障的特留分。

這起案件雖有「約定書」證明老董贈與看護的心意，但因「沒有預立遺囑」，最終引發官司。蘇家宏建議，若對財產已有分配想法，應及早立下遺囑，指定專業律師為遺囑執行人，並簽訂贈與契約、完成生前交付。他強調：「這樣一來，所愛的人與家人才會相安無事，也避免遺產糾紛不休。」