社會 社會焦點 保障人權

快訊／邱瓈寬再捲大立光豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億結局曝

▲▼ 王力宏小巨蛋演唱會-寬姐。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱瓈寬被控侵占閨蜜存款、股票逾30億元案，檢察官調查認為嫌疑不足，處分不起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

知名製作人邱瓈寬才剛在恩師裴祥泉1.3億元遺產官司中獲得勝訴，沒想到她過去照顧生病的謝姓閨蜜母子生活5年，閨蜜病逝後，邱瓈寬突遭指控侵占謝女存款以及出售大立光股票款逾31億元，但因醫師見證謝女在病床上簽委任書，由邱瓈寬代管財產，台北地檢署27日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，謝姓女子的父親是大立光公司創辦時期的元老之一，因此擁有為數可觀的大立光股票，謝女也因生活優渥，一直享受著不同常人的奢華生活，曾帶著與林姓醫師婚外所生兒子到美國旅遊1個月，光是在旅店花費就高達1.5億元，2015年、2016年間，謝女在一場慈善拍賣會上認識了邱瓈寬。

謝女因患有罕見疾病，北上榮總就醫時，就由邱瓈寬安排相關交通接送與住宿事宜，2017年間，謝女考量要讓兒子就讀台北的小學，邱瓈寬同意讓孩子入籍，並邀請母子一起同住，2人成了非常要好的朋友。

2019年間，謝女住院接受手術成功，但仍因細菌感染而敗血性休克死亡，現未成年的孩子指控，邱瓈寬趁謝女臥病時，侵占謝女存款8151萬餘元，另在謝女病逝後2天，擅自賣出謝女的大立光等公司股票，共得款30.6億餘元，涉嫌侵占、詐欺及竊盜等罪。

檢察官傳喚醫師作證，謝女在手術前簽了委託書，委託邱瓈寬在謝女出院前，代為行使孩子的監護權，另在不違反謝女可得推知的意思下，代為管理、處分謝女的財產，醫師表示謝女在委託書上按捺指印時，意識清楚。檢察官認為，邱瓈寬負責保管謝女帳戶存摺與印鑑等物，也代謝女墊付處理了許多生活開銷，無其他證據顯示邱瓈寬有做什麼違法犯行，因此處分不起訴。

