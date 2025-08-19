　
    • 　
>
社會焦點

妹妹繼承哥哥房產未繳遺產稅　屏東分署依法查封！她秒繳302萬

▲書記官執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

▲書記官執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子過世，留下房屋、股票及鉅額存款，遺產繼承卻因「儀式婚」爭議掀起官司。法院最終認定生前同居女子具婚姻關係，與男子妹妹共同繼承，兩人卻未依規繳納遺產稅，遭移送執行。屏東分署調查後依法查封房屋，並向繼承人耐心說明，妹妹才一次繳清逾302萬元稅款。

▲書記官執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

這名男子於107年間過世遺留一間房屋、近400張中鋼股票及高達數千萬元存款的財產，遺產原本是由已故男子的妹妹單獨繼承，但是因為已故男子生前與一名女子同居多年但未為結婚登記，導致已故男子的妹妹與該名女子之間就遺產之繼承發生爭執。

該名女子向法院提起訴訟舉證證明94年間他們有在屏東市舉辦婚宴宴請鄰居親友，具有合法婚姻關係，主張她是已故男子的配偶，對遺產有繼承權，業經法院審理後確認該名女子為已故男子之合法婚姻關係配偶，對遺產有繼承權。財部南區國稅局於是通知已故男子的配偶及妹妹等二位繼承人應共同繳納遺產稅，二位繼承人屆期都未繳納，移送屏東分署行政執行。

執行人員收案後立即進行調查執行，發現已故男子遺留之房屋已被已故男子的妹妹辦理繼承登記，過戶到自己名下，存款部份餘額不足無法扣押，承辦書記官雖通知二位繼承人到場說明遺產流向，妹妹未到場說明，而配偶雖到場說明，惟陳稱因未取得遺產且現無資力繳納。

由於已故男子遺留之房屋屬於遺產一部份，分署決定先就房屋進行查封並定期指界，已故男子的妹妹一接到查封及指界公文後來電詢問為何查封她的房子，承辦書記官仔細地向她說明該房屋是她哥哥遺留財產並對其曉諭利害得失，已故男子的妹妹聽到書記官的說明後，表達繳納意願並詢問繳款方式，承辦書記官考量已故男子的妹妹行動不方便，無法親至分署辦理，遂主動協調移送機關開立繳款書後，親送過去說明繳款流程，且強調公務員不會到府收取現金，不久，妹妹一次繳清302萬多元遺產稅。

屏東分署表示，我國過去婚姻採儀式婚，雙方結婚只要有公開儀式及2人以上證人，婚姻就有效成立，不需要去戶政事務所辦理結婚登記。因為沒有去辦理結婚登記，一旦發生變故，就需要舉證證明徒增訟累。所以，97年5月23日修正施行後「民法」第982條規定「結婚應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記。」採登記婚，以避免儀式婚舉證困難與法律爭執。

屏東分署表示，本件是舊法採儀式婚衍生的遺產繼承權爭議縮影，現行婚姻制度已要求要結婚登記，避免了過去儀式婚的舉證困難，也突顯民法修法對法律安定性的重要性。呼籲民眾須依法如期繳稅，如對稅款課稅原因有疑問，應主動洽詢稅捐稽徵機關；若是對移送分署執行的案件該如何繳款有不明瞭，應主動電詢分署承辦人，切勿置之不理。

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全民吞1612萬國賠！　假遺囑被放行
快訊／北捷旅客手機燒焦！乘客聞刺鼻味逃竄　
台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊
特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！　售價150萬
全民都能領！最多5000元　10月底前要申請
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
獨／北市義交「挾怨報復」黑幕　逼人退隊、公積金帳本流出

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

遺產爭議屏東婚姻稅款

