母過世妹領走7萬理賠兄不爽　拿古早「偷情筆記」逼她吐錢

▲哥哥為了保險金挖出妹妹早年偷情筆記恐嚇遭判刑4月徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因不滿母親身故後的7萬多元保險理賠金，被兩個妹妹領取，竟翻出大妹年輕時的「婚外情筆記本」當作把柄，傳簡訊恐嚇：「不把錢吐出來，就把筆記給妳老公看！」妹妹不堪威脅報警處理，兄妹對簿公堂後，檢方認定兩個妹妹領取保險金合法，不起訴處分，而哥哥則因恐嚇大妹，被依恐嚇取財未遂罪被判刑4個月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決書內容指出，這起家庭糾紛因媽媽生前向保險公司投保，過世後保險公司與繼承人達成和解並發放慰問金。哥哥認為兩個妹妹領走的7萬3344元，「都該歸自己所有」，但提告侵占後，兩姊妹都獲檢察官不起訴處分。

哥哥為了討錢，竟翻出大妹多年前寫有婚外情細節的私人筆記本，去年10月31日清晨6點多，傳簡訊給妹妹，威脅她必須歸還保險金和一條金項鍊，否則就要把筆記本交給她丈夫，大妹擔心家庭破裂，嚇得立刻報警，整起事件才曝光。

哥哥在偵訊和法庭上坦承犯行，簡訊內容也成為鐵證，法官認定他不思理性解決，用威脅手段造成親人恐懼，行為不可取，又未與妹妹和解，依犯《刑法》第346條恐嚇取財未遂罪，判處4月徒刑，可易科罰金。