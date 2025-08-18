　
社會 社會焦點 保障人權

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

▲▼顏清標,顏寬恒,媽祖,大甲媽。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一對姊弟因為300萬遺產鬧翻，弟弟強逼姊姊向大甲媽下跪懺悔，甚至出手打人。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一對梁姓姊弟有300萬遺產糾紛，梁弟竟在鎮瀾宮大甲媽祖面前，叫姊姊下跪懺悔，並將300萬分給自己，甚至出手強壓、毆打姊姊10分鐘，若不給錢，就要讓姊姊跟其3個女兒死，讓在場香客看傻眼。地院依傷害罪處梁男拘役50日。

去年4月19日，梁姓姊弟相約在大甲鎮瀾宮見面，梁弟認為梁姊應把父親遺產變賣後的300萬分給自己，梁弟當場叫梁姊向媽祖下跪懺悔，遭到姊姊拒絕，梁弟當場強壓姊姊在地，並以拳頭毆打姊姊頭部、手部以及背部，時間將近10分鐘，梁姊氣不過憤而提告。

台中地院審理時，梁弟自稱自己沒有傷害人，是聽到姊姊對於遺產一事說法不高興，叫她跪在媽祖前面，但姊姊不聽要離開，印象中沒有動手，腦中一片空白。

但梁姊說，弟弟情緒失控，說自己侵占家產，並開始壓制我、勒脖子，要求把房產折合300萬給他，才願意放人，胸口被壓到過度換氣，也遭拳頭毆打，馬上就到光田醫院就醫驗傷。

中院認為，雙方為姊弟，2人之間雖有糾紛，梁弟卻不思合法方式，以毆打方式攻擊，實有不該，考量雙方未和解，處拘役50日，可易科罰金。另，梁弟基於恐嚇犯意恫稱「不給300萬，就要讓姊姊與其3個女兒死」等語，無積極證據佐證，諭知無罪。

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

台中鎮瀾宮遺產大甲媽姊弟

