社會 社會焦點 保障人權

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲喑啞婦人委託兒子保管帳戶，卻遭兒子盜領近千萬元全花光。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

從事裝潢設計的于姓男子因新冠疫情影響失業，說服年邁的喑啞母親賣掉房子變現，再利用母親委託保管帳戶的信任，幾乎每天去ATM提領上限15萬元，連續兩年共盜領971萬餘元花用殆盡。于男狡辯是經過母親同意，用來支付父親安養費、償還債務等用途，卻提不出相關單據證明，台北地院依侵占罪重判徒刑3年6月。

據了解，于母40年前離婚後，為了扶養2個孩子，獨自工作到60歲，退休後與于男同住，因喑啞人士在生活中與人溝通不方便，所以銀行帳戶與提款卡、密碼交給于男，希望于男能幫忙注意國民年金是否準時入帳，而于母另有1個存薪水的帳戶可支應個人生活所需。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲于男2年間幾乎每天到ATM，從母親帳戶提領上限15萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

2022年間，于男表示需要用錢，希望母親賣掉淡水的房子借他錢，他之後會償還，于母認為反正身後遺產要分給孩子，提前變現也方便，所以就讓于男去接洽賣屋，但于男一直不願交代賣屋價款相關事情，母子倆為此僵持不下，于母在2024年農曆春節期間，被迫搬去與次子同住。

于母向次子透露擔憂，不知道賣房子的錢到底去哪裡了，次子因陪同母親直接到銀行查詢，赫然發現于男從2022年3月2日起，至2024年2月20日為止，幾乎每1天都去ATM提領上限15萬元，累計下來領了971萬7360元，帳戶餘額剩不到百萬。

于男否認侵吞存款，辯稱要負擔父母扶養費用用，又適逢疫情、離婚、失業、欠信貸、車貸，所以經母親同意後動支存款，但是檢察官調查，于男名下根本沒有車子，于母另有薪水存款可使用，家人甚至搞不清楚于父何時死亡的，只查到于男曾償還貸款本息25萬多元。

檢察官依最重本刑5年以下的侵占罪起訴于男，台北地院合議庭審理認為，于男為一己之私，擅自提領、侵占母親銀行存款，用於清償自身之債務及供作日常花費，讓母親惶惶終日，抑鬱難安，且犯後飾詞狡辯，否認犯行，迄今未取得和解，犯後態度難認良好，因此判刑3年6月，並沒收、追徵全部不法所得。若案件判決確定，于男須入獄服刑。

更多新聞
名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢
算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量
公投通過也沒用？郭智輝：核三重啟須滿足「2必須3原則」
醫師娘墜谷獲救卻燒死！檢查行車紀錄器還原真相
日本又見熊殺人！女倒垃圾遇襲慘死

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

全國唯一！新北三峽鹿母潭溪復建工程　榮獲中央優等獎肯定

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

新北產地直送！八里文旦柚皮薄多汁　預購優惠限時開跑

教兒子太心累？男孩更需要「明確引導」　越番越要慢處理

超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹媽與幼女「躺床不動」！　警消破門已成雙屍

櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵　惡男是竹聯戰堂成員

墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘體內殘留藥物

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

連警察都敢嗆！新竹黑幫砸早餐店　現場壓制畫面曝

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

兆豐銀行董事長董瑞斌宣誓打詐「永無止境」說到做到！繼匯款推出「T+2延後交易猶豫期」、第3類數位帳戶ATM提款日額縮至1萬元後，兆豐銀今（20）日起針對涉詐帳戶祭出「低餘額關帳」機制，存不到千元兆豐銀可自動關帳。聯邦銀則是下周將針對自動櫃員機（ATM）存提款祭出2大措施，存戶需要特別留意。

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童伴屍數日

找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　

妹繼承哥房產未繳遺產稅　屏東分署出招讓她繳清

弟討300萬遺產　逼姊向大甲媽下跪還狂揍

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

