喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

從事裝潢設計的于姓男子因新冠疫情影響失業，說服年邁的喑啞母親賣掉房子變現，再利用母親委託保管帳戶的信任，幾乎每天去ATM提領上限15萬元，連續兩年共盜領971萬餘元花用殆盡。于男狡辯是經過母親同意，用來支付父親安養費、償還債務等用途，卻提不出相關單據證明，台北地院依侵占罪重判徒刑3年6月。

據了解，于母40年前離婚後，為了扶養2個孩子，獨自工作到60歲，退休後與于男同住，因喑啞人士在生活中與人溝通不方便，所以銀行帳戶與提款卡、密碼交給于男，希望于男能幫忙注意國民年金是否準時入帳，而于母另有1個存薪水的帳戶可支應個人生活所需。

2022年間，于男表示需要用錢，希望母親賣掉淡水的房子借他錢，他之後會償還，于母認為反正身後遺產要分給孩子，提前變現也方便，所以就讓于男去接洽賣屋，但于男一直不願交代賣屋價款相關事情，母子倆為此僵持不下，于母在2024年農曆春節期間，被迫搬去與次子同住。

于母向次子透露擔憂，不知道賣房子的錢到底去哪裡了，次子因陪同母親直接到銀行查詢，赫然發現于男從2022年3月2日起，至2024年2月20日為止，幾乎每1天都去ATM提領上限15萬元，累計下來領了971萬7360元，帳戶餘額剩不到百萬。

于男否認侵吞存款，辯稱要負擔父母扶養費用用，又適逢疫情、離婚、失業、欠信貸、車貸，所以經母親同意後動支存款，但是檢察官調查，于男名下根本沒有車子，于母另有薪水存款可使用，家人甚至搞不清楚于父何時死亡的，只查到于男曾償還貸款本息25萬多元。

檢察官依最重本刑5年以下的侵占罪起訴于男，台北地院合議庭審理認為，于男為一己之私，擅自提領、侵占母親銀行存款，用於清償自身之債務及供作日常花費，讓母親惶惶終日，抑鬱難安，且犯後飾詞狡辯，否認犯行，迄今未取得和解，犯後態度難認良好，因此判刑3年6月，並沒收、追徵全部不法所得。若案件判決確定，于男須入獄服刑。