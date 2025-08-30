付不起電費！要涼爽就沒食物　美國數百萬人陷「冷氣貧窮」

▲ 美國有數百萬民眾沒錢開冷氣。（示意圖／pixabay）

美國南部悶熱天氣幾乎全年無休，路易斯安那州紐奧良（New Orleans, Louisiana）的居民形容，當地幾乎只有夏天，其他季節只是短暫過渡。隨著全球氣候持續升溫，本應是基本生活需求的冷氣，如今卻對許多家庭而言成為難以負擔的開銷。

BBC報導，紐奧良大學醫療中心（University Medical Center New Orleans）急診主任埃爾德（Jeffrey Elder）坦言，幾乎每年都會接收因中暑送醫的病人，多數是獨居長者或孩童。部分患者因冷氣故障或根本沒有冷氣，最後被送到醫院時核心體溫往往已超過攝氏39.4度，急診人員的首要任務就是立刻將他們放入冰水浴中降溫。

類似困境並不僅限於南部。在密西根州底特律（Detroit, Michigan），公共衛生部門指出，讓居家保持涼爽是防止熱傷害最有效的方式。但並非人人有能力長時間開冷氣。美國能源資訊協會（US Energy Information Association）統計顯示，2020年全國有近3400萬戶面臨「能源不安全」，當中約2500萬戶被迫削減食物或藥品開支來繳電費，其中更有1200萬戶收到斷電通知。

全國能源援助主任協會（National Energy Assistance Directors Association, NEADA）執行董事沃爾夫（Mark Wolfe）警告，近年熱浪不再只是短暫一兩天，而是可能連續一週以上。他直言「你或許能在悶熱的公寓撐過一天，但若要困在裡面一週，恐怕會奪命。」

冷氣雖是救命工具，但同時也是氣候危機的推手。研究顯示，冷氣使用佔全球碳排約3%。專家呼籲推動再生能源、改善建築設計與使用高效能設備來減少影響，但對低收入家庭來說，更直接的挑戰仍是電費負擔。美國能源效率經濟委員會（American Council for an Energy Efficient Economy）指出，低收入家庭平均將10%的收入用於能源支出，遠高於全國6%的平均值。

芝加哥（Chicago）一名母親漢林（Sherita Hamlin）就坦言，每當夏季高溫突破攝氏37.8度，她必須同時照顧5名子女的飲食與課業，為了支付電費，不得不依賴優惠券或食物銀行。對她而言「開冷氣或買食物」往往是痛苦的抉擇。

醫學研究也指出，長期處於高溫環境會加劇慢性病風險，包括心臟病、糖尿病與腎臟疾病。紐奧良醫療中心的醫師表示，許多病人雖非直接死於中暑，但熱浪惡化了既有病情，最終奪走性命。美國國家氣象局（National Weather Service）統計顯示，極端高溫造成的死亡人數，每年都超過颶風、龍捲風甚至地震。

低收入、非裔與拉丁裔社區承受的壓力更大。長期的「紅線劃定」政策使這些族群集中在缺乏樹蔭與綠地的區域，加重都市熱島效應。2023年南加州一項研究更證實，孕婦若長期處於高溫環境，發生產後嚴重併發症的機率顯著提升。

美國政府過去曾設立低收入家庭能源援助計畫（Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP），每年撥款41億美元，協助約600萬戶家庭繳交能源帳單。但2025年，川普政府宣布終止該計畫，引發廣泛憂慮。全國消費者法律中心（National Consumer Law Center）律師凱倫·勒森（Karen Lusson）直言，隨著2023與2024年已創下歷史高溫紀錄，2025年的酷暑只會更加危險，「能源安全網正遭受威脅」。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）環境流行病學家馬德里加諾（Jaime Madrigano）更語帶沉重地警告，如果聯邦補助真的取消，將不只是數字上的削減，而是「會有人因此喪命」。

