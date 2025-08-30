美國拒發簽證阻止出席　巴勒斯坦總統恐無法參加聯合國大會

▲巴勒斯坦總統阿巴斯前往紐約的簽證遭到美方撤銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國務院確認，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）及約80名巴勒斯坦官員的簽證遭到撤銷，將無法前往紐約參加下月舉行的聯合國大會。美方表示，此舉是因巴方破壞和平努力，並推動對「假想中的巴勒斯坦國」單方面承認。此一決定獲得以色列支持，但也引發外界質疑美國是否違反《聯合國總部協定》。

根據《BBC News》，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）直言，巴勒斯坦解放組織（PLO）與巴勒斯坦自治政府（PA）在被視為和平夥伴前，必須持續譴責恐怖主義，包含2023年10月7日的哈瑪斯襲擊事件，同時終止在教育中煽動暴力，並停止繞過談判、透過國際法院對以色列提告的行為。他強調，此舉符合法律規定，也是對巴方未履行承諾的回應。

阿巴斯原計劃以巴勒斯坦代表團團長身分，出席聯合國各國元首與政府首腦會議。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）先前也證實此行程，但美國隨後宣布撤銷簽證，使阿巴斯及80名官員行程受阻。巴勒斯坦總統辦公室對此表示震驚，批評美國做法明顯違反國際法與《聯合國總部協定》，呼籲立即撤回決定。

根據《聯合國總部協定》，美國作為東道國必須確保所有會員國與觀察員能不受阻礙地前往紐約參與會議。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）則回應，聯合國將與美方磋商，希望問題能獲得妥善解決，強調所有會員國與觀察員的代表出席權至關重要。

在法國領導多國推動承認巴勒斯坦國之際，英國、加拿大及澳洲也已宣布將在聯合國大會支持相關決議。然而，以色列總理納坦雅胡堅決反對兩國方案，認為承認巴勒斯坦國等同於獎勵哈瑪斯恐怖主義。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）更對美方決定表示歡迎。

目前，聯合國193個會員國中已有147國承認巴勒斯坦國，但由於巴勒斯坦缺乏確定邊界，且以色列定居者控制西岸大部分地區，外界普遍認為，即便獲得更多承認，實際情勢仍難以改變。根據加薩衛生部資料，自2023年10月哈瑪斯襲擊以來，加薩已有逾6.3萬人喪生，當地局勢依舊動盪不安。