　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

家門口被熊攻擊「拖行91公尺」　美國女子重傷送醫

▲當地動物保護部門負責人說，現在正是棕熊改變飲食的時期，有時候難免會誤闖人類的居住地。(示意圖／達志影像／美聯社)

▲阿拉斯加州發生熊攻擊人類事件，女子傷勢嚴重送醫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加州一名36歲女子26日清晨準備出門慢跑，沒想到就在家門口被棕熊攻擊，遭拖行約100碼（約91.44公尺）之後，重傷送醫。當局動員警力及無人機搜尋，但仍未找到熊的身影，要求民眾提高警覺。

CBS新聞報導，這起熊攻擊人的事件發生在阿拉斯加州沿海城市基奈（Kenai），當地26日凌晨5時45分，女子在距離住處約50公尺的地方遇到熊。阿拉斯加野生動物警官洛林（David Lorring）指出，熊拖行女子大約100碼，她後來被鄰居發現。

警方獲報後趕往現場，把女子送至安克拉治一間醫療機構接受治療。相關單位與警方聯手進行搜索行動，要尋找這隻熊，並派出無人機空中偵察，但仍未尋獲牠的身影。根據足跡與其他線索判斷，當局認定這隻熊是棕熊。

相關單位已經發出警示，提醒該地區的居民要保持高度警覺，「如果遇到熊，請保持安全距離，切勿接近」。

阿拉斯加素有「熊之鄉」之稱，全州大約有數十萬頭黑熊及棕熊，北部地區則有數千頭北極熊。不過熊攻擊人類的事件實屬罕見，根據州衛生官員的統計報告，在2000年至2017年期間，有10人死於熊攻擊，另有68人因此住院治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新光三越台南小北門店今開門爆滿　民眾排14小時搶泡泡瑪特
葉林傳涉貪爆「人肉精品店」案外案　海削2.6億...通關密語
快訊／美強生發布聲明！
秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官LINE：叫妳跑就跑
快訊／快到期！　3張千萬發票無人領　
快訊／女國中生墜樓！臟器破裂慘死　血濺對向休旅車
寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉
「暗黑界蛇姬」大尺度！　三點不露全裸入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美對中301調查「關稅豁免期限」　宣布延至11月29日

Google導航害命！　印度一家9口「誤闖封閉危橋」被沖走4死

印尼示威暴力衝突！裝甲警車「撞死21歲騎士」　警方公開道歉

衛星影像曝光！加薩市近郊「已被炸成瓦礫堆」　建築帳棚都沒了

錯過飛機暴怒！男機場航廈「潑油自焚」衝向員工　燒成火球畫面曝

熊出沒！女剛出家門遇襲被「拖行91公尺」重傷送醫

美軍售積欠逾6100億武器　WSJ：若順利交付「台灣國防預算」會更高

搭機右耳突聽不到「以為耳膜爆掉」　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國　丹東飯店舉動曝行蹤

台灣不只珍奶厲害！　外媒介紹「經典秘密飲品」

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

美對中301調查「關稅豁免期限」　宣布延至11月29日

Google導航害命！　印度一家9口「誤闖封閉危橋」被沖走4死

印尼示威暴力衝突！裝甲警車「撞死21歲騎士」　警方公開道歉

衛星影像曝光！加薩市近郊「已被炸成瓦礫堆」　建築帳棚都沒了

錯過飛機暴怒！男機場航廈「潑油自焚」衝向員工　燒成火球畫面曝

熊出沒！女剛出家門遇襲被「拖行91公尺」重傷送醫

美軍售積欠逾6100億武器　WSJ：若順利交付「台灣國防預算」會更高

搭機右耳突聽不到「以為耳膜爆掉」　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國　丹東飯店舉動曝行蹤

台灣不只珍奶厲害！　外媒介紹「經典秘密飲品」

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

美對中301調查「關稅豁免期限」　宣布延至11月29日

台中人等到了！新光三越提前2個月完成修復　9/5起分層大進貨

Google導航害命！　印度一家9口「誤闖封閉危橋」被沖走4死

Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞！　低頭偷看手機…震驚捂嘴

天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

記錄父親心梗搶救竟遭酸！　李怡貞怒「沒人想用爸爸性命來換流量」

江昱澄萬能科大初登板穩健壓陣　教練大讚：速差不錯

7-11全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」　限時3天「買2送2」

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

不只珍奶　外媒介紹「台灣秘密飲品」

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

英特爾收到1844億：美政府入股10%

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

即／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」！

更多熱門

相關新聞

搭機突然失聰　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

搭機突然失聰　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

美國一名28歲女子搭乘飛機時，途中突然發現自己喪失右耳聽力，下機後她立即前往醫院看診，沒想到因此發現腦內有一顆約酪梨大小的腫瘤，而且已經藏在腦中長達15年。

槍手連開116槍！　孩童奔逃畫面曝

槍手連開116槍！　孩童奔逃畫面曝

川普派7艦艇駛入加勒比海掃毒　委內瑞拉震怒

川普派7艦艇駛入加勒比海掃毒　委內瑞拉震怒

F-35戰機「螺旋式下墜」炸成火球！

F-35戰機「螺旋式下墜」炸成火球！

留學美國注意　川普擬限簽證「4年上限」

留學美國注意　川普擬限簽證「4年上限」

關鍵字：

阿拉斯加北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面