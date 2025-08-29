熊出沒！女剛出家門遇襲被「拖行91公尺」重傷送醫

▲阿拉斯加州發生熊攻擊人類事件，女子傷勢嚴重送醫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加州一名36歲女子26日清晨準備出門慢跑，沒想到就在家門口被棕熊攻擊，遭拖行約100碼（約91.44公尺）之後，重傷送醫。當局動員警力及無人機搜尋，但仍未找到熊的身影，要求民眾提高警覺。

CBS新聞報導，這起熊攻擊人的事件發生在阿拉斯加州沿海城市基奈（Kenai），當地26日凌晨5時45分，女子在距離住處約50公尺的地方遇到熊。阿拉斯加野生動物警官洛林（David Lorring）指出，熊拖行女子大約100碼，她後來被鄰居發現。

警方獲報後趕往現場，把女子送至安克拉治一間醫療機構接受治療。相關單位與警方聯手進行搜索行動，要尋找這隻熊，並派出無人機空中偵察，但仍未尋獲牠的身影。根據足跡與其他線索判斷，當局認定這隻熊是棕熊。

相關單位已經發出警示，提醒該地區的居民要保持高度警覺，「如果遇到熊，請保持安全距離，切勿接近」。

阿拉斯加素有「熊之鄉」之稱，全州大約有數十萬頭黑熊及棕熊，北部地區則有數千頭北極熊。不過熊攻擊人類的事件實屬罕見，根據州衛生官員的統計報告，在2000年至2017年期間，有10人死於熊攻擊，另有68人因此住院治療。