搭機右耳突聽不到「以為耳膜爆掉」　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

記者李振慧／綜合報導

美國一名28歲女子搭乘飛機時，途中突然發現自己喪失右耳聽力，下機後她立即前往醫院看診，沒想到因此發現腦內有一顆約酪梨大小的腫瘤，而且已經藏在腦中長達15年。

來自波士頓的28歲女子妮可(Nicole Cutler)，6年前她搭機從加州飛回波士頓時，飛行途中突然發現右耳喪失聽力，「當我丈夫幫忙測試右耳AirPod，並且將音量調到最大，我什麼都聽不到，還以為是因為氣壓導致耳膜被震破」。

Woman discovers avocado-sized brain tumor after losing her hearing on a flight https://t.co/pv6yOVYlaf pic.twitter.com/ijuHkaw6Q6 — New York Post (@nypost) August 28, 2025

妮可後來就醫震驚發現，腦中竟然有一顆酪梨大小的腫瘤，並且已經和其共存了15年，「那是我人生中最可怕的時刻，整個身體都癱軟了，尤其當時我才22歲」。

妮可事後回想才發現，除了在機上喪失聽力，從以前開始發生在她身上的許多身體症狀，包含骨折、暈眩、聽力變差等，有可能都與腫瘤有關，由於腦內腫瘤無法全部切除，她在接受手術與相關抗癌治療後，仍持續回診觀察以確認剩餘腫瘤的情況穩定。

成為生命鬥士的妮可，後來還陸續參加波士頓、倫敦、芝加哥、紐約等各地馬拉松大賽，為腦癌慈善機構募款，她希望自己能為所有正在面臨困難的患者、努力重建生活的倖存者，與為了治療奮鬥的醫療人員們盡一份心力。

