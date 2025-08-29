《Kpop獵魔女團》要出第2集？　爆Sony與Netflix洽談中

▲《Kpop獵魔女團》。（圖／翻攝自劇照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《Kpop 獵魔女團》自上線以來，在Netflix平台上掀起全球熱潮，成功登上「英語電影觀看次數排行榜」冠軍，累積236萬次播放，超越過去由巨星主演的《紅色通緝令》。這部動畫奇幻音樂片主打家庭及25歲以下女性族群，短短3個月就創下驚人紀錄，成為Netflix史上最受歡迎的英語電影之一。

據《好萊塢報導》指出，Sony Pictures與Netflix因合作《Kpop 獵魔女團》而獲得豐厚回報。當初Netflix不僅全額買斷製作預算約1億美元，還額外支付2500萬美元給Sony，並分潤部分原聲帶銷售及音樂出版費用。雖然周邊商品權利歸Netflix所有，Sony卻因此獲得高達20%到30%的利潤，比業界平均還要高出一倍以上。Sony同時也分到Netflix支付給旗下動畫工作室Imageworks的部分費用，這家工作室正是打造奧斯卡得獎《蜘蛛人：新宇宙》的團隊。

▲《Kpop 獵魔女團》播出後，登熱播冠軍。（圖／翻攝自劇照）



《Kpop 獵魔女團》的原聲帶也在美國告示牌Billboard Hot 100排行榜上創下新猷，首度有4首歌曲同時攻進前10名，其中Huntrix演唱的《Golden》人氣最旺。據消息人士透露，許多孩子和青少年一再重複觀看本片，平均每人播放次數甚至高達6到8遍，顯見其魅力十足。

報導指出，隨著討論度與商業成績屢創新高，知情人士透露，Sony和Netflix已著手洽談製作續集，導演Maggie Kang及Chris Appelhans也被視為不可或缺的靈魂人物。根據雙方內部人士說法，目前續集仍在初步協商階段，尚未正式簽約。