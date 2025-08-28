2025澎湖追風音樂燈光節盛大開幕　韓國性感天后孝琳璀璨登場

記者／陳洋報導

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2025澎湖追風音樂燈光節」，將於本週五（8月29日）盛大展開！今年卡司陣容堪稱歷年最強，共計6場就在澎湖觀音亭舉辦，演唱卡司更是史無前例，橫跨海外、偶像、樂團、嘻哈的黃金陣容，就是要讓樂迷們聽得過癮！

▲韓國性感天后孝琳，8月29日璀璨開幕夜重磅降臨。(圖_三立提供）

璀璨開幕夜將於8月29日（五）登場，重磅邀請韓國性感天后孝琳首度降臨澎湖舞台，聯手超人氣男團 OZONE、樂團理想混蛋、王子邱勝翊與邱宇辰，一起為觀音亭點燃星光開場。多次受邀活動來台，有著「Summer Festival Queen」封號的韓國行感天后孝琳，2025首次參加台灣的夏日音樂祭典，就是獻給了離島觀光勝地的澎湖追風燈光音樂節！孝琳開心直呼：「這是我第一次訪問澎湖，聽說澎湖風景優美，我很期待可以去參與演出活動，也一直在搜尋關於澎湖的相關資訊，其中雙心石滬的景色非常吸引我，希望可以趕快去澎湖。」

8月30日（六）將以「經典大舞台」為主題，邀請四位實力派台語歌手共演星光夜晚。金曲歌王許富凱以溫潤厚實的嗓音擄獲各年齡層樂迷，被譽為新世代台語歌壇的重要代表；情感深刻、唱功紮實的陳孟賢則擅長詮釋內斂而濃烈的情歌風格；李子森以真摯自然的台風和溫柔唱腔獲得廣大觀眾喜愛，是近年表現亮眼的新生代男聲；而杜忻恬則憑著清亮純淨的音色與穩健現場實力，展現屬於台語女聲的柔韌與細膩。四位唱將將以動人樂聲陪伴大家走進週末夜晚的澎湖海風中，打造一場充滿溫度與情感的音樂夜宴，預計吸引大批台語樂迷前來共襄盛舉。

▲交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2025澎湖追風音樂燈光節」，將於本週五（8月29日）盛大展開！（圖／澎管處提供）

除音樂演出外，今年燈光藝術展演「光島盛典」也全面升級，以「光與島」為創意主軸，打造十大主題裝置，結合光影科技、風景地貌與澎湖文化記憶，從觀音亭一路延伸至市區。亮點裝置如《歡迎<光>臨》《海上之花》《味獻》《虎嶼之瞳》等結合互動聲光、在地素材與拍照美學，讓澎湖夜晚幻化成夢幻光感島嶼。展期自8月29日至11月2日，每晚18:30至22:00免費開放參觀。

適逢「澎湖秋瘋季」邁入第十年，今年也同步推出「秋瘋好禮四重送」活動，包含 LINE@ 電子優惠券、天天集點抽獎、週週現場抽好禮、月月憑證登錄抽大獎，總價值超過百萬元，最大獎還包括汽車、機票與3C產品，讓旅遊不只好玩更有驚喜！每場演唱會現場亦設有粉絲專屬任務，只要至觀音亭服務台完成指定互動，即可獲得限量 「藝人澎湖貼心小禮」粉絲千萬別錯過！

演唱會精彩實況將透過三立新聞網 YouTube、完全娛樂 YouTube、三立新聞 Facebook 及澎湖國家風景區管理處 Facebook 全程直播，無論身在何處都能即時感受現場熱力，粉絲千萬別錯過！

活動資訊

活動名稱： 2025澎湖追風音樂燈光節

地點： 澎湖馬公市觀音亭休閒園區

音樂演出： 8月29日（五）、8月30日（六）、9月5日（五）、9月12日（五）、9月19日（五）、9月26日（五），晚間19:30開始

燈光藝術展演： 8月29日（五）至11月2日（日），每日晚間18:30-22:00

相關資訊查詢

活動官方網站：https://2025penghumusicfestival.com/

澎湖國家風景區管理處Facebook：https://www.facebook.com/penghunsa/