地方 地方焦點

2025澎湖追風音樂燈光節盛大開幕　韓國性感天后孝琳璀璨登場

記者／陳洋報導

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2025澎湖追風音樂燈光節」，將於本週五（8月29日）盛大展開！今年卡司陣容堪稱歷年最強，共計6場就在澎湖觀音亭舉辦，演唱卡司更是史無前例，橫跨海外、偶像、樂團、嘻哈的黃金陣容，就是要讓樂迷們聽得過癮！

▲▼2025澎湖追風音樂燈光節8/29、8/30璀璨登場。（圖／記者陳韋男攝）

▲韓國性感天后孝琳，8月29日璀璨開幕夜重磅降臨。(圖_三立提供）

璀璨開幕夜將於8月29日（五）登場，重磅邀請韓國性感天后孝琳首度降臨澎湖舞台，聯手超人氣男團 OZONE、樂團理想混蛋、王子邱勝翊與邱宇辰，一起為觀音亭點燃星光開場。多次受邀活動來台，有著「Summer Festival Queen」封號的韓國行感天后孝琳，2025首次參加台灣的夏日音樂祭典，就是獻給了離島觀光勝地的澎湖追風燈光音樂節！孝琳開心直呼：「這是我第一次訪問澎湖，聽說澎湖風景優美，我很期待可以去參與演出活動，也一直在搜尋關於澎湖的相關資訊，其中雙心石滬的景色非常吸引我，希望可以趕快去澎湖。」

8月30日（六）將以「經典大舞台」為主題，邀請四位實力派台語歌手共演星光夜晚。金曲歌王許富凱以溫潤厚實的嗓音擄獲各年齡層樂迷，被譽為新世代台語歌壇的重要代表；情感深刻、唱功紮實的陳孟賢則擅長詮釋內斂而濃烈的情歌風格；李子森以真摯自然的台風和溫柔唱腔獲得廣大觀眾喜愛，是近年表現亮眼的新生代男聲；而杜忻恬則憑著清亮純淨的音色與穩健現場實力，展現屬於台語女聲的柔韌與細膩。四位唱將將以動人樂聲陪伴大家走進週末夜晚的澎湖海風中，打造一場充滿溫度與情感的音樂夜宴，預計吸引大批台語樂迷前來共襄盛舉。

▲▼澎湖秋瘋季10週年起跑。（圖／記者陳韋男攝）

▲交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2025澎湖追風音樂燈光節」，將於本週五（8月29日）盛大展開！（圖／澎管處提供）

除音樂演出外，今年燈光藝術展演「光島盛典」也全面升級，以「光與島」為創意主軸，打造十大主題裝置，結合光影科技、風景地貌與澎湖文化記憶，從觀音亭一路延伸至市區。亮點裝置如《歡迎<光>臨》《海上之花》《味獻》《虎嶼之瞳》等結合互動聲光、在地素材與拍照美學，讓澎湖夜晚幻化成夢幻光感島嶼。展期自8月29日至11月2日，每晚18:30至22:00免費開放參觀。

適逢「澎湖秋瘋季」邁入第十年，今年也同步推出「秋瘋好禮四重送」活動，包含 LINE@ 電子優惠券、天天集點抽獎、週週現場抽好禮、月月憑證登錄抽大獎，總價值超過百萬元，最大獎還包括汽車、機票與3C產品，讓旅遊不只好玩更有驚喜！每場演唱會現場亦設有粉絲專屬任務，只要至觀音亭服務台完成指定互動，即可獲得限量 「藝人澎湖貼心小禮」粉絲千萬別錯過！

演唱會精彩實況將透過三立新聞網 YouTube、完全娛樂 YouTube、三立新聞 Facebook 及澎湖國家風景區管理處 Facebook 全程直播，無論身在何處都能即時感受現場熱力，粉絲千萬別錯過！
活動資訊
活動名稱： 2025澎湖追風音樂燈光節
地點： 澎湖馬公市觀音亭休閒園區
音樂演出： 8月29日（五）、8月30日（六）、9月5日（五）、9月12日（五）、9月19日（五）、9月26日（五），晚間19:30開始
燈光藝術展演： 8月29日（五）至11月2日（日），每日晚間18:30-22:00
相關資訊查詢
活動官方網站：https://2025penghumusicfestival.com/
澎湖國家風景區管理處Facebook：https://www.facebook.com/penghunsa/

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／記憶體大廠美光后里廠「白色氣體」外洩！　12人送醫
薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩　工作內容曝光
鄭文燦被爆帶長髮女進房片　身分鑑定結果曝！
「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵　1.2萬人讚爆
黃國昌送暖「柯總召最近很辛苦」　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流
大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過
獨／軍卡瞎撞瑞典坦克！他問「哪單位的」...秒被連長踢出群

2025澎湖追風音樂燈光節盛大開幕　韓國性感天后孝琳璀璨登場

快訊／記憶體大廠美光「白色氣體」外洩！　后里廠人員嘔吐12送醫

駭客偷全國750萬筆學生個資　台中補習大亨3萬買檔案...這下慘了

摩斯漢堡中秋限定新品一次看　干貝白醬可樂餅同步回歸

想省錢反而花更多！少報175萬裝潢折讓　國稅局一查挨罰80萬

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

《拜六禮拜》男男戀爆紅！王品澔阿公「揪鄰居在家看」真實反應曝

日本SUKIYA睽違11年「大降價」！　牛丼最多便宜40日圓

張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析

聯邦快遞擴大電動貨運車隊規模　員工參與社區計畫年增20%

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

