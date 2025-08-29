　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭柯文哲指控「出庭說謊作偽證」　林欽榮發聲反駁：蓄意攻擊證人

▲▼ 柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲（後中），28日到台北地院出庭，控林欽榮作偽證。（資料照／記者黃哲民攝）

記者賴文萱／高雄報導

涉犯京華城案仍在押的前台北市長柯文哲，28日被台北地院提訊開庭時，指他擔任台北市長時的副手林欽榮，出庭時「再次說謊，做了偽證」，更指控林2018年6月曾接受應曉薇陳情案。對此，林欽榮今日（29日）透過聲明反駁，絕無單獨接受應曉薇陳情、協調，同時並反駁柯的偽證說，才是蓄意攻擊證人的明證。

北院28日開庭全天勘驗彭振聲認罪的偵訊光碟，耗時逾8小時，柯文哲直言，近期看完林欽榮的筆錄，發現林欽榮是本案最重要關鍵人士，而林作證時還表示，訴訟中不能接受陳情，更不能變更都市計畫，卻被黃景茂的律師打臉，說林在北市副市長任內兼任都委會主委，受理過應曉薇替京華城提出的陳情、協調案，甚至送入都委會審議過。

▲▼台北地院審理京華城案證人林欽榮出庭。（圖／記者李毓康攝）

▲現任高雄市副市長的林欽榮，曾為京華城案到台北地院作證。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲指林欽榮自稱因北市府被監察院糾正，所以被動處理的說法，是「再次說謊」，因2018年1月，京華城現址基準容積率就調為560%，但同年6月，林欽榮仍受理應曉薇陳情，「所以林欽榮在這個法庭，做了偽證」。

柯還說林欽榮作證表示，不能依《都市計畫法》第24條申請容積獎勵，但台北市府都市發展局公務員都說可以，柯表示終於知道起訴檢察官為何敢偵辦本案，因為「就是聽信林欽榮的話」。

對於柯文哲的指控，林欽榮今天發出聲明，強調從未接受應曉薇針對該案的陳情或協調，2018年6月至8月期間，因台北市政府都發局正辦理「松山區都市計畫主要計畫以及細部計畫通盤檢討」公開展覽作業，並由都發局辦理公展說明會，期間任何公民團體均可提出意見。

京華城公司在公展期間，提出人民陳情，後由林欽榮主持台北市都市計畫委員會並經各委員表示意見之後，大會不接受京華城公司人陳意見，並維持原決議。

另柯文哲指出，台北市公務員均稱容積獎勵得依都市計畫法第24條規定申請，唯獨林欽榮於法庭證稱，「關於容積獎勵應受都市計畫法地方施行細則或施行自治條例所限制」，而此項證詞與內政部113年5月14日函示各直轄市及縣(市)政府之公文當中見解一致，並與監察院113年1月糾正京華城案之意見相同。

林欽榮於法庭證稱，細部計畫容積獎勵不得逾越依都市計畫法各該省、市施行細則或施行自治條例規定，台北市既已有「台北市都市計畫施行自治條例」以及「臺北市土地使用分區管制自治條例」，則建築基地申請獎勵自應依該自治條例規定辦理，不應逾越該自治條例規定，且由申請人自行擬定或變更細部計畫(即採用都市計畫法24條程序)創設其他容積獎勵，更應有所規範。

林欽榮說，上述證稱，與內政部於113年5月14日函示各直轄市及縣(市)政府，見解一致，並與監察院113年1月糾正京華城案之意見相同。所以柯文哲指稱林欽榮作偽證，「才是蓄意攻擊證人的明證」。

前台北市長柯文哲在台北看守所的羈押生活即將滿一年，一名前同舍收容人近日大爆料，揭開柯P在牢內的真實模樣。據這位「舍友」透露，柯文哲的生活作息不僅比天后蔡依林還要早睡，還曾自嘲「被關是因為你們投票給我」，引發網友熱議。

