國民黨籲賴清德「關心」檢察總長釋放柯文哲　綠：難怪常做違法的事

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫日前公開要求總統賴清德，應釋放民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工，國民黨智庫副執行長凌濤更指「檢察總長可向總統報告，總統可以表達關心」，對此，民進黨今（27日）回應，我國司法中，總統介入司法案件最嚴重一次是2013年時任檢察總長黃世銘洩密案，為馬王政爭夜奔總統府報告，「這根本不能做的事情」，在國民黨心態中，好像總統就是皇帝，可以決定誰關進去、誰放出來，視中華民國司法制度、司法獨立於無物。

民進黨發言人吳崢表示，朱立倫日前公開向賴清德呼籲，應該立刻把柯文哲跟國民黨工放出來，這非常可怕也不可思議，都2025年了，國民黨主席可以提出這樣的主張？總統可以介入司法？可以點名把哪些偽造文書的黨工或是哪位主席放出來？可以這樣指導司法？

吳崢質疑，司法走到哪裡跟民主投票有任何關係？八竿子打不著，怎麼會朱立倫心中好像是同一件事，在國民黨心態中，好像總統就是皇帝，可以決定誰關進去、誰放出來，難道法治是這樣運作？難怪國民黨屢屢做出違法的事情、施壓黨部偽造文書。

對於凌濤說，總統可以利用檢察總長報告個案時表達態度，吳崢回應，實在不可思議，檢察總長不能介入偵辦中個案調查方式，遑論檢察總長也不能向總統報告司法個案，檢察總掌介入個案最有名的，就是2013年時任檢察總長黃世銘因為馬王政爭夜奔總統府，報告監聽譯文，最後因洩密案判處有罪。

吳崢直言，黃世銘案是我國司法中，總統介入司法案件最嚴重一次，黃世銘是被洩密案判處有罪，這種根本不能做的事情，國民黨都覺得可以；檢察總長、總統不能介入個案，凌濤覺得可以，總統不能指定誰要放出來，朱立倫覺得可以。

吳崢指出，國民黨從上到下，無論是朱立倫、凌濤心中，都視中華民國司法制度、司法獨立於無物，難怪會屢屢破壞司法，若讓國民黨取得更大權力，恐怕對台灣司法會是一場災難。

