柯文哲開庭大戰檢察官！　「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（28日）到台北地院出庭，諷公訴檢察官被反嗆「犯罪就要去坐牢」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（28日）整天勘驗彭振聲認罪的偵訊光碟逾8小時，繼上午第一回合激烈爭吵，入夜退庭前又爆發終局之戰，柯文哲再度放話「民進黨不會永遠執政」，檢察官姜長志回敬「你犯罪就要去坐牢」，律師團怒嗆「怎能恫嚇被告」，雙方吵得不可開交，法官喊卡，表明太多人加入混戰，不能都逐出法庭，但「這種狀況不宜再出現！」

柯文哲今出庭從上午9點半等到入夜6點45分，終於等到法官問他要不要講話，柯連忙舉手說「要啊要啊！」開口先心疼書記官逐字打筆錄很辛苦，問法官「可以花錢解決（委外轉譯），為何要虐待書記官」，但他邊說邊等打進筆錄，前後還是花了17分鐘。

柯文哲表示，聽一整天仍不懂彭振聲到底認了什麼罪，彭跟另3名認罪被告一樣，認罪內容「都跟台灣社會常識衝突」，尤其邵琇珮作證後，檢方表示若邵否認犯罪，要再追訴、求刑，柯說聽聞這個舉動，「就是逼死彭振聲妻子的原因」。

▲柯文哲妻子陳佩琪今（28日）到台北地院旁聽丈夫開庭，短暫受訪露出笑容。（圖／記者黃哲民攝）

彭振聲與律師團今沒到庭，柯文哲最後再度厲聲放話「不管賴清德派誰來傳話，我絕對不會投降！絕對不會屈服！轉告賴清德！」柯更起身，望向旁聽席他的妻子陳佩琪等人，重重地說「請傳達出去！」

輪到公訴檢察官團隊發言，姜長志說，今天情況弔詭，彭振聲從起訴至今沒否認犯罪，但今天在場被告的律師團卻一直幫彭否認犯罪，為了解救自己的當事人、不斷想剝奪彭認罪輕判的法律寬典，「這樣非常不厚道」。

姜長志直指柯文哲不該消費彭妻的不幸事件，他曾訊問彭妻1次，肯定彭妻「非常善良，積極配合調查」，為了幫親人講話，彭妻用誠懇態度跟檢方討論案情細節，「不像有些人，被問到『小沈1500』，永遠不回答，反而痛批政治迫害」的作法，迥然不同。

▲台北地院審理京華城案，今（28日）勘驗彭振聲（右2）認罪偵訊光碟，彭與律師團缺席。（資料照／記者黃哲民攝）

這段話刺激了柯文哲，律師團立刻質疑姜長志發言超出勘驗內容，姜反擊柯剛剛說了一長串，也跟今天勘驗無關，柯按捺不住，酸姜「好啦好啦！你最厲害！但是我告訴你，民進黨不會永遠執政！」

姜長志寸土不讓，立刻回敬「你犯罪就要去坐牢」，這下不僅柯文哲律師團，連沈慶京的律師團都「板凳清空」，紛紛罵姜「有沒有罪，不是你說了算」、「怎能恫嚇被告」，姜沒在怕，反擊「我有恫嚇被告嗎」、「是被告對我說民進黨不會永遠執政的」。

雙方你一言我一語，越吵越兇，直到受命法官喊卡，各位紳士才冷靜下來。法官表明剛剛太多人加入混戰，不能都逐出法庭，但「這種狀況不宜再出現！」語氣難掩不悅，因檢方陳述尚未超時，法官讓姜長志把話說完。

姜長志加快語速表示，彭妻過世有諸多原因，終究是不幸事件，更不該惡意連結邵琇珮，他喊話柯文哲別再牽扯政治，應該好好討論法律問題，「不管任何政黨執政，犯罪的人都要去坐牢，不管那個人是不是柯文哲」。法官諭知下周二（9月2日）開庭，傳喚彭振聲作證。