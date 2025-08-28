　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

▲▼ 柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲（後中），今（28日）到台北地院出庭，控林欽榮作偽證。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（28日）被台北地院提訊開庭，揭鍋表明他第1任台北市長時的副市長林欽榮，出庭「再次說謊，做了偽證」、更是本案最重要關鍵人士，柯說起訴檢察官林俊言就是聽信林欽榮的話，才敢偵辦本案，但公務員作證都說合法，檢方非都市計畫專家，憑什麼說違法，「10年後再來看這個案子，就會清楚」。

北院今開庭全天勘驗彭振聲認罪的偵訊光碟，耗時逾8小時，柯文哲從上午9點半等到入夜6點45分，終於等到發言機會，他重申除了認罪的4名被告，其他公務員作證都說處理京華城案過程合法，就連認罪的邵琇珮，也自認當年沒違法。

柯文哲喊話檢方不是都市計畫專家、也不是實際工作者，憑什麼說他處理京華城案違法，「還關我到現在」，他被羈押1年了，至今仍在爭執羈押他的法源是什麼。

柯文哲說勘驗彭振聲偵訊光碟，可知檢方不管彭怎麼講，「就是要扯到柯文哲」，他僅知京華城陳情案送都委會研議，之後進度完全不知，檢方硬說他知情，「可是我知道什麼？交給局處依程序處理就沒再管」，他任內的市長室也從沒列管京華城案，他更連同案被告、台北市議員應曉薇的手機號碼、LINE帳號都沒有。

▲▼台北地院審理京華城案證人林欽榮出庭。（圖／記者李毓康攝）

▲現任高雄市副市長的林欽榮，曾為京華城案到台北地院作證。（資料照／記者李毓康攝）

話鋒一轉，柯文哲說近期讀完林欽榮的筆錄，發現林欽榮是本案最重要關鍵人士，林作證提出2個觀點，一是訴訟中不能接受陳情，更不能變更都市計畫，卻被黃景茂的律師打臉，說林在北市副市長任內兼任都委會主委，受理過應曉薇替京華城提出的陳情、協調案，甚至送入都委會審議過。

柯文哲指林欽榮自稱因北市府被監察院糾正，所以被動處理的說法，是「再次說謊」，因2018年1月，京華城現址基準容積率就調為560%，但同年6月，林欽榮仍受理應曉薇陳情，「所以林欽榮在這個法庭，做了偽證」。

林欽榮現任高雄市副市長，今年（2025年）5月到北院為京華城案作證，說柯文哲曾主持居住正義論壇，也要求都更案須依法辦理，柯卻下條子針對京華城案給他指示，他堅持依法行政、「只要多給1平方公尺，就是圖利」，林坦言跟柯理念不合，因此沒續任北市副市長，「但我沒有恨柯文哲」。

柯文哲今說林欽榮作證提出的第2個觀點，是不能依《都市計畫法》第24條申請容積獎勵，但台北市府都市發展局公務員都說可以，柯表示終於知道起訴檢察官為何敢偵辦本案，就是聽信林欽榮的話。

柯文哲環顧全場，表示「在座各位，10年後應該都還活著，10年後再來看這個案子，就會清楚」。

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

