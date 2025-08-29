　
槍手連開116槍！　美小學孩童奔逃畫面曝光

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市27日發生校園槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍手選在學校開學彌撒之際犯下槍案，造成2名學童喪命，另有18人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市27日發生小學校園槍擊事件，23歲槍手威斯特曼（Robin Westman）朝教堂窗戶瘋狂掃射超過116槍，波及當時正在參加開學彌撒的學童，奪走2名學童性命，另有18人受傷。已知嫌犯曾就讀過這間學校，當局目前已把此案定調為國內恐怖主義行為。

美聯社、紐約郵報、CNN等報導，威斯特曼27日上午穿著全身黑衣，攜帶步槍、手槍等多種武器，趁著上午彌撒時間闖入聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School），鎖定教堂進行掃射。

當槍聲響起的那一刻，當時就在現場的11歲學生克蘿伊．法蘭夸（Chloe Francoual）還以為是煙火，有聞到煙味，「聽到第二個槍聲的時候，大家摀住耳朵，第三聲槍響大家開始低下身子，直到第四聲槍響，槍聲開始越來越快，然後大家才開始行動」，有些人躲在長椅下方，其他人朝教堂四處逃竄，她則是跑進一個房間內，和其他人一起挪動桌子和其他物品堵住門。

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市27日發生校園槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍手闖入學校朝教堂連開116槍奪人性命，但他其實是該校校友。（圖／達志影像／美聯社）

明尼阿波利斯警察局長歐海拉（Brian O'Hara）透露，教堂人員也採取行動把多扇門鎖上，使得威斯特曼無法順利進入，阻止槍手直接瞄準室內學童。聯邦代理檢察官湯普森（Joe Thompson）更指出，這名槍手心中充滿仇恨，想看見毫無防衛能力的孩子們受苦。

▲▼美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）天主報喜學校（Annunciation Catholic School）重大槍擊案，23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）於現場自戕，日記寫下犯罪宣言。（圖／路透）

▲在威斯特曼留下的影片以及手寫內容之中，曾提及「我知道這樣不對，但我似乎無法控制自己」。（圖／路透）

整起槍擊事件奪走2名學童的性命，兩人分別年僅8歲及10歲。受傷學童年齡介於6至15歲，其中15名為兒童，傷勢從擦傷到危及性命都有，另有3名80多歲民眾受傷。聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）表示，此案為國內恐怖主義行為。

威斯特曼曾就讀該校，也曾是教會成員，調查人員從3處地點搜出數百件證物，在犯案後自戕身亡。在他留下的影片以及手寫內容之中，曾提及「我知道這樣不對，但我似乎無法控制自己」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼槍擊事件發生後，川普宣布降半旗哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市27日發生校園槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

