槍手連開116槍！　美小學孩童奔逃畫面曝光

▲槍手選在學校開學彌撒之際犯下槍案，造成2名學童喪命，另有18人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市27日發生小學校園槍擊事件，23歲槍手威斯特曼（Robin Westman）朝教堂窗戶瘋狂掃射超過116槍，波及當時正在參加開學彌撒的學童，奪走2名學童性命，另有18人受傷。已知嫌犯曾就讀過這間學校，當局目前已把此案定調為國內恐怖主義行為。

美聯社、紐約郵報、CNN等報導，威斯特曼27日上午穿著全身黑衣，攜帶步槍、手槍等多種武器，趁著上午彌撒時間闖入聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School），鎖定教堂進行掃射。

Older children at Annunciation Catholic Church were spotted helping and guiding the younger children out of the church yesterday following the horrific shooting.



The footage was reportedly captured by a parent who shared it with NBC.



"A parent filmed students and churchgoers… pic.twitter.com/pdFPDLbQAs — Collin Rugg (@CollinRugg) August 28, 2025

當槍聲響起的那一刻，當時就在現場的11歲學生克蘿伊．法蘭夸（Chloe Francoual）還以為是煙火，有聞到煙味，「聽到第二個槍聲的時候，大家摀住耳朵，第三聲槍響大家開始低下身子，直到第四聲槍響，槍聲開始越來越快，然後大家才開始行動」，有些人躲在長椅下方，其他人朝教堂四處逃竄，她則是跑進一個房間內，和其他人一起挪動桌子和其他物品堵住門。

▲槍手闖入學校朝教堂連開116槍奪人性命，但他其實是該校校友。（圖／達志影像／美聯社）

明尼阿波利斯警察局長歐海拉（Brian O'Hara）透露，教堂人員也採取行動把多扇門鎖上，使得威斯特曼無法順利進入，阻止槍手直接瞄準室內學童。聯邦代理檢察官湯普森（Joe Thompson）更指出，這名槍手心中充滿仇恨，想看見毫無防衛能力的孩子們受苦。

▲在威斯特曼留下的影片以及手寫內容之中，曾提及「我知道這樣不對，但我似乎無法控制自己」。（圖／路透）

整起槍擊事件奪走2名學童的性命，兩人分別年僅8歲及10歲。受傷學童年齡介於6至15歲，其中15名為兒童，傷勢從擦傷到危及性命都有，另有3名80多歲民眾受傷。聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）表示，此案為國內恐怖主義行為。

威斯特曼曾就讀該校，也曾是教會成員，調查人員從3處地點搜出數百件證物，在犯案後自戕身亡。在他留下的影片以及手寫內容之中，曾提及「我知道這樣不對，但我似乎無法控制自己」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼槍擊事件發生後，川普宣布降半旗哀悼。（圖／達志影像／美聯社）