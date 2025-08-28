美軍F-35戰機「螺旋式」失控下墜！　跑道上炸出火球

▲F-35戰機墜毀畫面，在社群媒體上瘋傳。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國一架F-35戰機在阿拉斯加基地墜毀，「螺旋式」失控下墜後，在跑道上炸成火球，恐怖畫面在社群媒體上瘋傳。該飛行員在空中與工程師通話近50分鐘，試圖排除故障，仍被迫彈射逃生，幸好最終平安無事。

CNN取得的調查報告顯示，這架F-35起飛後，無法正常收起前起落架，飛行員再度嘗試放下，竟然直接卡在偏左的角度。更糟糕的是，感測器誤判戰機進入「已著陸」狀態，使得整架飛機變得「無法操控」。

飛行員意識到狀況不妙，立刻與5名洛克希德馬丁（Lockheed Martin）工程師進行空中會議，在基地附近盤旋將近1小時，試圖尋找解決方案。

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) January 29, 2025

在此期間，飛行員2度嘗試「觸地重飛」（touch and go），企圖修正卡死的前起落架，未料不僅失敗，反而導致所有起落架都結凍。最終，他被迫彈射逃生，透過降落傘安全落地。

美國空軍調查報告顯示，該架F-35機鼻與主要起落架的液壓管線結冰，無法正常收放，導致墜機事故。經過檢查，機鼻和右側主起落架的液壓油有1/3含有水分。9天後，同基地又發生類似的「液壓結冰」問題，所幸該戰機安全降落。