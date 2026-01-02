惡男殺死詹智能「刪對話滅證」想交保被打槍　還有共犯被檢警鎖定

▲啦啦隊經濟公司老闆詹智能去年遭亂刀砍死，主嫌黃男自稱是替前女友出氣，卻拿不出任何對話紀錄。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

Mugen無限夢想經紀公司老闆詹智能去年遭黃姓男子殺害，案件已經偵結起訴，黃男不服羈押，聲請交保。法院則指出，黃男犯案後刪除LINE對話滅證，自承是跟前女友有關，卻拿不出任何紀錄，且本案已經鎖定對象調查是否為共犯，恐有串證之虞，駁回聲請。

檢警查，黃男（41歲）今年8月4日跟康男（53歲）駕駛借用的車輛南下台中，尾隨跟蹤詹智能，見詹智能駕駛保時捷停於豐原區一間超商前時，黃男遂持預藏西瓜刀衝上前。

黃男見詹男轉頭要跑，隨即跟上，繼續朝詹男左手、腳砍殺，經店員嚇阻報警，黃男才停手落跑，同行者康男被丟包自行徒步離去，詹智能因為膕窩（膝蓋後側）傷勢傷及動脈，導致出血性休克死亡。

黃自認難逃法網，帶著沾滿鮮血的西瓜刀前往第二警分局永興派出所投案，豐原警分局將黃嫌帶回調查，檢方複訊後依殺人罪向法院聲押禁見獲准，近日已經偵結起訴。

▲黃男近日遭續押3月不服提出撤銷，遭駁回。（圖／ETtoday資料照）



黃男近日又遭法官裁定繼續羈押3個月，他不服裁定提出撤銷聲請。黃指出，已經於偵查期間認罪，相關證人也都已經到案說明，證據已經保全，並無於起訴後勾串證人的動機，且案情並無晦暗不明，縱使是重罪，但不必然會逃亡，且事發當下就到派出所自首。

黃男說，自己沒有逃亡資力，家裡又有70歲媽媽獨居，極需要協助安排生活，有意願盡力彌補被害家屬，羈押之外手段已經足以產生心理強制力。

法院說，黃男涉犯傷害致死罪，雖自白犯罪，但是對於犯案動機所述，與常情、卷內證據並未和，恐怕有潛在共犯或證人尚未到案，且檢警已經鎖定對象調查中，有事實足認有勾串之虞。

再者，黃男正值壯年，又涉犯重罪，依人性仍有逃亡滅證之虞，雖自承犯案動機是與前女友有關，但無法提供任何與前女友的聯繫、對話或通信紀錄，犯案後還刪除相關人LINE對話紀錄，或稱手機遺失，且犯案後是駕車逃離現場，才又自首。綜合上情，認為黃男犯案動機難以完全盡信，駁回聲請。