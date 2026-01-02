新年點光明燈「5大禁忌」　民俗專家：點錯恐影響整年

▲新年伊始，不少民眾會前往廟宇點光明燈，祈求新的一年平安順遂。（圖／翻攝自臉書白沙屯拱天宮）

新年伊始，不少民眾會前往廟宇點光明燈，祈求新的一年平安順遂。對此，民俗專家楊登嵙提醒，光明燈象徵元神與智慧，若觸犯相關禁忌，恐怕祈福不成，反而影響運勢。

光明燈寓意照亮前途

「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，象徵燈火不熄、神光普照，在佛教與道教中常見，寓意照亮前途、破除黑暗、啟迪智慧，並祈求消災解厄、身體健康與諸事順利。

楊登嵙表示，燈在佛經中象徵內心光明與智慧，因此點光明燈不僅是祈福行為，也代表對未來的期盼與修福積德。類似的點燈祈福形式，在天主教與正教會中也可見，以點燃蠟燭象徵信仰與祝福。

點光明燈有眉角 專家提醒5大禁忌

不過，點光明燈也有禁忌，楊登嵙提醒以下5大禁忌千萬要注意：

1. 光明燈是為「活人」祈福，切勿為亡者點燈，若想為過世的親人祈福，可以請示廟方神職人員，透過超渡、祭典和法會等代為祈求冥福。

2. 登記資料務必填寫正確，過去曾有信徒去廟裡安太歲，結果運勢還是非常不順，後來才發現工作人員將其名字寫錯，結果保佑到別人。

3. 燈座不可使用黑底，黑底代表晦暗、不光明、悲傷，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，引發負面運勢。

4. 燈名需固定，不宜移動或轉動：光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，如同勞苦「走馬燈」，引發祈福人運勢變動、不穩定。

5. 燈火不可熄滅，否則象徵祈福中斷：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。



楊登嵙強調，若不慎觸犯禁忌，應儘速請廟方協助調整，以免祈福不成，反而影響運勢。

