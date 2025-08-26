川普震怒！以色列空襲加薩醫院導致5名記者喪命　國際社會發聲譴責

▲位於加薩走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院慘遭以色列軍隊空襲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列軍方25日針對加薩走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院（Nasser Hospital）以「雙擊」方式空襲，造成至少20人死亡，其中包括5名國際記者與多名醫護人員，引發國際社會震怒。美國總統川普、聯合國、德國、英國及非政府組織皆強烈譴責，呼籲保護平民與媒體人員，並要求對事件展開公正調查。

加薩衛生部及醫院官方表示，第一波攻擊擊中醫院4樓，隨後數分鐘內第二波攻擊針對抵達現場的救援人員和記者，造成阿爾賈齊拉（Al Jazeera）、攝影師薩拉瑪（Mohammad Salama）、《路透社》約聘攝影師馬斯里（Hussam Al-Masri）、《美聯社》自由攝影師阿布達加（Mariam Abu Dagga）以及其他自由記者在內等5名新聞工作者死亡。

醫院發言人兼護理主管Mohammad Saqer指出，另有4名醫護人員與民防隊員也罹難。當時現場影像顯示，救援人員在搬運傷者途中，第二次爆炸將樓梯與陽台炸毀，空氣瀰漫濃煙，現場陷入混亂。

▲巴勒斯坦人馬斯里為《路透社》約聘攝影師，負責拍攝紀錄加薩戰爭，卻因以軍空襲慘死。（圖／路透）

以色列國防軍（IDF）發言人德弗林（Effie Defrin）表示，軍方意識到此次攻擊造成平民及記者傷亡，並指哈瑪斯曾利用醫院設施監控以色列軍隊，軍方已指示展開初步調查。

《以色列時報》指出，軍方原本計畫使用無人機打擊屋頂攝影機，但最終發射兩枚坦克炮彈，造成第一波攻擊後到場的救援人員傷亡，引發國際指責可能涉及戰爭罪。

以色列總理納坦雅胡公開表示，「以色列對這起悲劇深感遺憾」，稱軍方正進行徹底調查。他強調以色列戰爭目標是針對哈瑪斯，而非平民與媒體工作者。不過，該起事件引起全球譴責。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲保護平民及醫護人員，並進行公正調查。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟及工程處（UNRWA）主任拉札里尼（Philippe Lazzarini）指出，攻擊行為等同消音仍在報導兒童饑餓死訊的記者。

▲美國總統川普對以色列感到不滿。（圖／路透）

美國總統川普在白宮接受媒體採訪時，對此表示非常不滿，「我不希望看到這種情況發生」，同時重申努力促成早期人質釋放的角色。德國、英國等西方國家亦對記者與醫護人員傷亡表達震驚，並呼籲立即停火。

卡達外交部痛批，此次攻擊行為是以色列一連串令人髮指罪行的新篇章。伊朗則指控以色列此舉屬戰爭罪行，並稱美國是共犯。

無國界醫生（MSF）指出，阿布達加曾為其自由攝影師，攻擊事件令其感到心碎，批評以色列無視國際法、攻擊記錄目擊者。耶路撒冷外籍記者協會呼籲以色列軍方，應立即出面解釋，並停止針對記者的惡劣舉措。

美國新聞自由委員會（CPJ）認為，以色列有意打擊《路透社》攝影機位置，導致第一波攻擊後的救援人員死亡，這可能構成違法殺害與戰爭罪行。阿布達加曾表示，報導加薩戰爭是其職責，致力見證戰爭真相。