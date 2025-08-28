快訊／勘驗彭振聲認罪光碟疑逼供　檢為講台語和小沈律師吵翻天

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（28日）勘驗認罪被告、台北市前副市長彭振聲共10段偵訊光碟，釐清檢方是否以「別成為下一個余文」威脅彭，但第1段就引發檢方與被告沈慶京的律師激烈舌戰，律師批檢方違法用台語問話，檢方反擊請別歧視台語，沈的律師說檢方鬧場，檢方嗆對方在吵架，聲請勘驗的柯與律師團坐看雙方歪樓爭辯，結果第1段光碟就耗時約1.5小時，才完成勘驗。

▲台北地院今（28日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲與應曉薇開庭。（圖／記者黃哲民攝）

沈慶京今排定入院治療須提前離庭，看完第1段影片，他說在押住院期間，林俊言到醫院對他問話，也是威逼利誘、「不顧我表白」，他被冤枉行賄、收押害得身體都壞了，「我要表達心裡的沉痛！」

公訴檢察官姜長志解釋，第1段勘驗影片內容為「談話」，所以沒打筆錄，檢方辦案常在正式偵訊前，低姿態與被告聊天溝通，化解敵對與恐懼心情，辦案是讓「該負責任的人負責」，提醒彭別變成下一個余文，是檢方應盡責任。

姜長志說，當時檢方已掌握金流記載出現「小沈1500」、柯文哲手諭彭振聲加快京華城行政流程「讓他們早日完工就可以了」等資料，高度合理懷疑柯指示彭圖利，檢方不能視而不見，將完整資訊告訴彭做判斷，更非不正訊問、而是保護彭。

姜長志還沒說完，旁聽席就傳出訕笑，沈慶京的律師廖威智想打斷姜的話，受命法官變臉高分貝制止，全場一度鴉雀無聲，姜續說勘驗畫面可見談話氣氛輕鬆，彭振聲的律師沒抗議，還幫檢方向彭解釋問題，若檢方想逼供，怎可能全程錄音錄影，律師團又怎能看到這些畫面。

▲台北地院今（28日）審理京華城案，被告威京集團主席沈慶京提前離庭去醫院做預定治療，揮手回應向他打氣的柯粉。（圖／記者黃哲民攝）

沈的律師徐履冰不讓步，說除了林俊言到醫院跟沈「聊天」2小時，逼沈咬柯文哲涉案卻沒錄音錄影打筆錄，姜曾偵訊沈，第一句話就是「保持緘默對你不利」，且勘驗影片可見，林俊言全程用台語問話，「我們尊重每個人的母語」，但法律規定檢察官執行職務，須說國語。

姜長志在公訴團隊中，吵架戰力極強，立刻要求同樣3分鐘回應徐，廖威智插嘴也要講1分鐘，認為檢方對彭振聲這麼好，其他告沒相同待遇，是不是圖利彭，姜說「那我要講4分鐘」，徐指姜鬧場、姜嗆徐在吵架，還要徐「請別歧視台語」，頓時又陷入相互指責的混亂，逼得法官再度嚴肅制止。

徐喊冤絕沒歧視台語，要求在筆錄記明發言脈絡自清，姜表示偵辦檢察官用彭振聲熟悉的語言交談，讓彭感覺親切不害怕，他訊問沈之前也想好好聊天，但被律師阻止。法官要求檢辯雙方克制，還有被告在押，須盡快進行程序，今天不要再提起跟勘驗無關話題。

今天勘驗是柯文哲與律師團聲請，想證明彭振聲認罪是受檢方威逼利誘的不正訊問，上午反而坐看沈慶京律師團跟檢方鬥嘴。法官猶豫在延伸法庭同步播放勘驗影片、可能影響彭的隱私，柯表示「凡事公開透明就好，何必改來改去，大家明著來就好！」

柯文哲今被提訊出庭，以剛剪的平頭亮相，同案被告應曉薇走下囚車、緊跟柯後方。柯與律師聲請勘驗彭振聲去年（2024年）9月3日、9月4日被收押在台北看守所時，在所內被偵辦檢察官林俊言訊問光碟，各為9個檔案共2小時多，以及1個檔案10幾分鐘。

柯文哲的律師團主張彭振聲這2天應訊時，曾中斷錄音錄影曾約2小時，恢復後，彭就認罪。彭和自己律師先前當庭解釋，當時因要上廁所，加上所方晚餐開飯、他吃完須服藥，人不在場當然沒錄音錄影，彭並肯定「林檢（林俊言）問話態度很好」、「我認罪的，我都沒意見，絕不會翻供！」

今上午第1段影片，彭振聲居中，與2位律師比肩而坐，林俊言全程多半用台語跟彭交談，確實聽到林數度要彭「你不要做余文、李述德」、「黃景茂讓你當壞人」、「柯文哲如果真的跑掉，你就是第2個李述德、余文」等語。

余文是前總統馬英九在台北市長任內的秘書，被認為替馬的市長特別費案揹鍋，依偽造文書罪判刑1年定讞入監，馬無罪確定。李述德是馬任台北市長時的財政局長，被控於大巨蛋案涉圖利遠雄建設，一審判刑9年，上訴二審高院審理中，馬因罪證不足，經檢方簽結。

柯文哲的律師團主張，第1段影片證明檢方意圖離間彭振聲與柯、吳景茂等人，以詐欺、錯誤資訊製造敵意，彭已說沒向柯報告京華城案，檢方仍威逼利誘彭咬柯涉案，欲恐嚇彭屈服配合，檢方辦案預設立場、違反「有利不利一律注意」的法定義務。