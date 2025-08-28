　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」！檢求重判24年2月　他滿頭白髮押赴北檢

▲▼前立委陳歐珀羈押近4個月，滿頭白髮。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲陳歐珀涉貪遭羈押近4個月，28日滿頭白髮被從台北看守所借提到北院。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委陳歐珀去年因捲入im.B詐騙案放棄競選連任，今年因涉嫌收受業者賄賂、詐領助理費、侵占公益捐款等案，遭檢察官聲押禁見獲准至今近4個月，台北地檢署調查認定，陳歐珀與妻子徐慧諭分別涉犯貪污等多項罪嫌重大，28日將陳歐珀夫妻等16人提起公訴，陳共被求刑24年2月，徐共被求刑8年8月。陳歐珀被從看守所借提出來時，滿頭白髮，將移送台北地院審理是否繼續羈押。

陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受基隆港碼頭業者聯興國際物流公司提供的不正利益，利用在立法院交通委員會的職權，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等商業利益，2018年1月初，推動修改《商港法》，讓碼頭民營公司也可求償營業損失。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳歐珀妻子徐慧諭2度遭約談到案均獲交保。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官指揮廉政署在6月初發動搜索約談後，先將陳歐珀依貪污等罪嫌聲押禁見獲准，再根據查扣事證，發現陳歐珀與妻子徐慧諭，涉嫌侵占「台灣勁宜蘭發展協會」300多萬元協會款項，用於繳納私人保險等費用，同時還涉嫌詐領上百萬元的助理費，檢察官8月聲請延押獲准至今。

08/27 全台詐欺最新數據

陳歐珀徐慧諭imB貪污收賄詐欺偽造文書助理費侵占

