國安私菸案二審宣判！2特勤少校大減刑　邱議瑩胞弟獲緩刑

▲總統府侍衛室前少校吳宗憲（前）與張恒嘉（後方戴帽者），二審均獲得減刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前國安局特勤少校吳宗憲、張恒嘉等人，趁著前總統蔡英文出訪期間，向華航團購上萬條免稅香菸，企圖夾帶在總統禮遇通關行李中入境，但遭查獲。檢方對14人提起公訴，一審將吳宗憲、張恒嘉分別重判有期徒刑10年4月、10年2月。案經上訴，高等法院二審27日宣判，除了吳宗憲判刑6年以外，其餘被告全數改輕判。可上訴。

本案發生於2019年7月間，當時前總統蔡英文啟動為期11日的「自由民主永續之旅」，將前往迦勒比海4友邦訪問，並過境美國。但當時立委黃國昌就拜訪調查局新北市調查處，提供相關證據，檢調單位遂積極布線。

全案於當年7月22日中午總統班機抵達機場時收網，聯合查緝小組人員趁著總統車隊由國賓車道離開時，當場查扣車隊中滿載香菸的五輛貨車，並將時任國安局人員、總統府侍衛室內勤組後勤小組少校行政參謀吳宗憲、張恒嘉等人，全部帶回偵訊。總計查扣貨車9200條香菸，以及飛機上的597條香菸，共9797條香菸。

事發後引發喧然大波，原來國安特勤人員在多任總統出訪期間，總是利用機會團購免稅菸。而本次被查扣的特勤人員吳宗憲、張恒嘉，2人從蔡英文2016年6月首次出訪時，就開始負責私菸團購工作。這次遭查扣9797條香菸，實際上團購總計下單高達10009條香菸。全案偵查終結後，檢方對吳、張等8名國安局人員，以及時任華航空品處副總經理邱彰信（民進黨立委邱議瑩胞弟）等4名華航人員，另外還有2名共犯，共計14人全數提起公訴。

一審依照《貪污治罪條例》「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，將吳宗憲重判10年4月、張恒嘉重判10年2月，另外時任侍衛室駕駛班上士劉尊彰判刑7年；至於邱彰信等華航人員則分別遭判刑5年4月到2年不等刑期。案件上訴第二審。

二審高等法院於27日宣判，高院改認定眾人所犯為「對非主管事務圖利罪」，因此刑度全數大減。其中吳宗憲因為沒有減刑事由，改判刑6年、褫奪公權6年，仍是本案刑度最高。至於張恒嘉改判刑2年4月、褫奪公權3年，時任特勤人員黃柏維判刑2年6月、褫奪公權3年。以上3名被告並未獲得緩刑。

至於其他被告全數獲得緩刑，邱彰信遭判刑1年6月、緩刑3年，劉尊彰遭判刑2年、緩刑5年，其餘被告也分別遭判刑1年10月到1年4月不等刑期，也都獲得緩刑3年或4年的自新機會。還有一名華航人員陳穎彥，則改判無罪。