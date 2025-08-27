　
    • 　
>
社會焦點

國安私菸案二審宣判！2特勤少校大減刑　邱議瑩胞弟獲緩刑

▲▼私菸案起訴移審,總統府侍衛室少校吳宗憲（前）與同案收押中的張恒嘉（後方戴帽者）各以一百萬元交保。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府侍衛室前少校吳宗憲（前）與張恒嘉（後方戴帽者），二審均獲得減刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前國安局特勤少校吳宗憲、張恒嘉等人，趁著前總統蔡英文出訪期間，向華航團購上萬條免稅香菸，企圖夾帶在總統禮遇通關行李中入境，但遭查獲。檢方對14人提起公訴，一審將吳宗憲、張恒嘉分別重判有期徒刑10年4月、10年2月。案經上訴，高等法院二審27日宣判，除了吳宗憲判刑6年以外，其餘被告全數改輕判。可上訴。

本案發生於2019年7月間，當時前總統蔡英文啟動為期11日的「自由民主永續之旅」，將前往迦勒比海4友邦訪問，並過境美國。但當時立委黃國昌就拜訪調查局新北市調查處，提供相關證據，檢調單位遂積極布線。

全案於當年7月22日中午總統班機抵達機場時收網，聯合查緝小組人員趁著總統車隊由國賓車道離開時，當場查扣車隊中滿載香菸的五輛貨車，並將時任國安局人員、總統府侍衛室內勤組後勤小組少校行政參謀吳宗憲、張恒嘉等人，全部帶回偵訊。總計查扣貨車9200條香菸，以及飛機上的597條香菸，共9797條香菸。

事發後引發喧然大波，原來國安特勤人員在多任總統出訪期間，總是利用機會團購免稅菸。而本次被查扣的特勤人員吳宗憲、張恒嘉，2人從蔡英文2016年6月首次出訪時，就開始負責私菸團購工作。這次遭查扣9797條香菸，實際上團購總計下單高達10009條香菸。全案偵查終結後，檢方對吳、張等8名國安局人員，以及時任華航空品處副總經理邱彰信（民進黨立委邱議瑩胞弟）等4名華航人員，另外還有2名共犯，共計14人全數提起公訴。

一審依照《貪污治罪條例》「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，將吳宗憲重判10年4月、張恒嘉重判10年2月，另外時任侍衛室駕駛班上士劉尊彰判刑7年；至於邱彰信等華航人員則分別遭判刑5年4月到2年不等刑期。案件上訴第二審。

二審高等法院於27日宣判，高院改認定眾人所犯為「對非主管事務圖利罪」，因此刑度全數大減。其中吳宗憲因為沒有減刑事由，改判刑6年、褫奪公權6年，仍是本案刑度最高。至於張恒嘉改判刑2年4月、褫奪公權3年，時任特勤人員黃柏維判刑2年6月、褫奪公權3年。以上3名被告並未獲得緩刑。

至於其他被告全數獲得緩刑，邱彰信遭判刑1年6月、緩刑3年，劉尊彰遭判刑2年、緩刑5年，其餘被告也分別遭判刑1年10月到1年4月不等刑期，也都獲得緩刑3年或4年的自新機會。還有一名華航人員陳穎彥，則改判無罪。

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

曾貼文「要成為保護你們的天」　前櫃姐狠殺兒女二審仍判無期

曾騷擾當事人！台南警外遇區公所女職員　慘被記過調職

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

曾貼文「要成為保護你們的天」　前櫃姐狠殺兒女二審仍判無期

曾騷擾當事人！台南警外遇區公所女職員　慘被記過調職

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

傳石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

試開箱／打破既定印象！超強遮瑕蜜水感不卡紋　少量就能隱形瑕疵

高手5888萬拍下大直樓中樓　5年後開價2.2倍賣

張震嶽睽違10年唱進棒球場　雄鷹大巨蛋「心動時刻」首戰上陣

剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵　加湯加麵免費

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

