曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

社會 社會焦點 保障人權

曾被封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

▲▼涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，今（26日）傳喚男友王尊侃作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，今（26日）聲請男友王尊侃到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，被控利用與男友王尊侃共同創辦的5個協會，掩飾威京集團主席沈慶京變相行賄，王男今（26日）到台北地院作證，雖感謝沈信守承諾捐款，但自認為5個協會出的錢「絕對比他（沈）多！」至於資金來源是他賣掉投資的成人頻道，進帳1億多。

王尊侃曾是國內合法限制級鎖碼頻道「松視」大股東，一度被稱為情色大亨，他與應曉薇助理陳佳敏今作證重點，在於應、王2人創辦的中華華夏希望關懷協會、中華民國綜合格鬥協會等5個協會，有些捐款疑被挪用於支付應曉薇私人卡費、房貸。

而沈慶京被控2017年到2022年間，行賄應曉薇共5250萬元，換取應曉薇藉議員職權護航京華城改建爭取容積獎勵。其中4500萬元，涉由威京集團旗下5間公司，以捐款這5個協會方式變相行賄。

▲▼ 柯文哲、應曉薇到北院。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲王尊侃證稱應曉薇沒參與協會決策，只在辦活動時露臉爭取媒體曝光。（資料照／記者黃哲民攝）

王尊侃被指配合應曉薇挪用協會資金，已獲檢方不起訴處分。他今作證強調，5個協會都是他創辦、他擔任理事長，著重推動綜合格鬥運動，幫助國內技擊選手能有職業舞台，3次在亞錦賽拿金牌，努力8年終於讓綜合格鬥運動納入亞運，他很驕傲。

但推廣綜合格鬥很花錢、募款不順利，王尊侃說聽從老師余雪鴻的話，自己出錢等以後有募款進帳再取回，應曉薇不懂格鬥、沒參與協會經營與決策，不像檢方所說有權限指使他動用協會經費，只在辦活動時，請應曉薇露臉爭取媒體曝光，都是他出錢，也沒在意協會有無開收據給他。

王尊侃自認為這5個協會出的錢，「絕對比他（沈慶京）多」，但他仍感謝沈在余雪鴻過世後，信守承諾捐款給協會，「連余雪鴻生前都沒想過這筆錢真的會進來」，應曉薇很感動沈慶京信守承諾，並要他好好做、別辜負余雪鴻，又心疼他花這麼多錢，曾借他800萬元應急，但他已歸還，「我給她（應曉薇）的早就超過了，我平常就會給她錢啊！」

被問到他支應協會的資金來源，王尊侃說原本投資松視，有人批評他做成人頻道，他就賣掉松視、進帳1億多，協會團隊策劃辦活動，告訴他要多少錢，他直接給，且「從來不用匯款的，畫蛇添足」。

▲▼台北市議員應曉薇涉犯京華城案仍在押，她昔日助理陳嘉敏（白口罩）今（26日）到台北地院證稱，應曉薇與王尊侃是男女朋友關係。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員應曉薇涉犯京華城案仍在押，她昔日助理陳嘉敏（中）今（26日）到台北地院證稱，應曉薇與王尊侃是男女朋友關係。（圖／記者黃哲民攝）

檢方揪住他語病，問他既然付現金給協會團隊，為何密集領光協會捐款，王男說沈在2021年疫情期間捐款，協會不只辦格鬥活動、辦講習，也辦馬術活動、提供口罩、希望餐，樣樣花錢，團隊常每天帶幾十萬出門、回來都沒剩，且沈捐款入帳，「就不再用我的錢」，且5個協會的錢混著用。

檢方追問多筆金流顯示，陳佳敏提領協會款項，僅約半小時就幾乎同額存入應曉薇帳戶，質疑巧合太多、是否挪用捐款？王尊侃表示對陳女很抱歉，讓她當志工無薪處理協會庶務、卻捲入本案，但陳女幫他跑銀行，會一併處理應曉薇私事或公務，結果造成誤會。

王尊侃說，陳女提領協會的錢「就是給我用的」，他不知陳女為應曉薇匯款的錢從哪裡來、也不是他給的，至於匯款到應曉薇帳戶寫著他名字，他不知情，可調出匯款單比對筆跡，包括2022年3月一筆匯到應曉薇女兒海外帳戶的66萬餘元，「要問陳佳敏，為何用我的名字？」

檢方認為王尊侃自稱協會負責人、出錢出力，作證之初竟答不出曾辦過馬術活動，且堅稱記得每一筆超過100萬元提款，都是他要陳女去領、陪陳女去領，卻對用途通通不記得，有一致性的斷點，證詞顯有可疑之處。

王尊侃結束作證又舉手要求發言，審判長命他只能補充證詞、不准抒發意見。王男強調自己絕非協會人頭，因為辦活動太多一時記不清，自認已誠懇說明實情，檢方非要說應曉薇實質主導協會，「不能用我的一段話，就要達成什麼目的！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

律師稱應曉薇押滿1年求交保　審判長回應

律師稱應曉薇押滿1年求交保　審判長回應

涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，今（26日）到台北地院全天開庭，感慨自己「為民服務的心，換到在台北女子看守所（收押）365天」，律師團替她求交保，主張重要證人已完成作證，且應曉薇「形銷骨毀」、健康欠佳，審判長強調依審理步調，隨時檢視有無必要續押、不「憂讒畏譏」，也不提前承諾放人時機。

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

應曉薇與王尊侃關係　助理證稱：是男女朋友

應曉薇與王尊侃關係　助理證稱：是男女朋友

帶頭恐嚇綠能業者　惡霸村長遭求刑6年

帶頭恐嚇綠能業者　惡霸村長遭求刑6年

小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　

小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　

關鍵字：

京華城應曉薇貪污王尊侃成人頻道

