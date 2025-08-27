小英男孩遇搜索「手機丟窗外」　鄭亦麟囂張嗆：知道我背後是誰？

記者劉昌松／台北報導

經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌幫東煒建設公司向台電喬供電，再以安插親友領乾薪的方式，收賄上百萬元，檢調25日發動搜索時，鄭亦麟竟將iPhone丟出窗外，還嗆調查官：「你知道我背後是誰嗎？」台北地院27日以涉犯貪污等罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，裁定鄭亦麟和東煒創辦人父子共3人羈押禁見。

▲「小英男孩」鄭亦麟涉嫌貪污遭搜索時，情急之下將手機丟出窗外，仍被檢調察覺發現。（圖／記者劉昌松攝）

被稱為「小英男孩」的鄭亦麟畢業於台大經濟系，不到30歲就當上行政院能源及減碳辦公室主任，2018年到經濟部與科技部合作設立的「綠能科技產業推動中心」擔任副執行長，充分參與台灣推動風電綠能的業務。

據了解，東煒建設原本要在台北市內湖區建設安康數據中心，需要更多的電量，但向台電申請饋線容量發生困難，因此找上鄭亦麟協助，東煒果然也以較簡便的方式獲得較多的電力，在這期間，上市公司泓德能源加入投資數據中心，但最後計畫不了了之。

檢調獲報，鄭亦麟疑似施壓台電供電，並以親友當人頭，取得東煒支付上百萬元的顧問費，涉及貪污收賄、財產來源不明、洗錢等罪，因此在25日發動22路大搜索，但一度找不到鄭亦麟的手機，後來才在路邊發現一隻iPhone，原來鄭亦麟情急之下，將手機丟出窗外，最後仍被專案小組找回。

檢察官複訊後，諭令泓德能源總經理周仕昌交保100萬、會計師鄭涵交保80萬，鄭男的父母則各交保10萬元，同案遭約談的台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任則獲請回，另向法院聲請，將鄭亦麟與東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子共3人羈押禁見獲准。