西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

▲為了千元債務，男子劉宗仁（後排右），夥同友人李立國（後排左、遮臉）、簡建國（前排左）、莊賀程（前排右），害死另一名男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市西門町成都路上的日租套房，4年前發生一起命案。套房中的袁姓男子因與男子劉宗仁有1000元的毒品買賣糾紛，雙方互嗆。劉男帶了3名同夥前來催討，最後劉男持西瓜刀猛刺袁男大腿一刀，割斷大動脈，袁男送醫不治。一審將劉男判刑9年3月，案經上訴，高等法院二審28日駁回上訴，維持9年3月的刑度。可上訴。

本案發生於2021年7月17日晚間，袁男當天下午入住日租套房，因為與劉男有債務糾紛，袁男先傳送挑釁影片給劉男稱「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」、「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」

劉男不滿，找了3名友人莊賀程、李立國、簡建國等人，共同前往西門町，4人在凌晨1點左右進入日租套房，僅待了不到5分鐘就陸續離去。鄰房的租客聽到呻吟聲，出外查看，赫然發現袁男躺臥在血泊中，趕緊將他送醫急救。結果仍因左大腿股動脈遭割斷，失血過多，不治身亡。檢警過濾監視器畫面後，迅速逮捕劉宗仁等4名男子，並依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，改依照傷害致死罪，將劉男判刑9年3月，其餘3名被告則分別被依照傷害致死罪幫助犯，判刑3年11月到3年6月不等刑期。案件上訴第二審。

高等法院二審審理期間，檢方仍主張劉男當時刺入死者大腿一刀，割斷股動脈，一般人都知道動脈破裂會失血過多而死，可見劉男確實具有殺人犯意，應論以殺人罪。至於劉男則否認有殺人犯意，主張當時是死者先傳影片挑釁，房間內還藏有折疊刀，所以只是教訓教訓對方，並無致人於死的故意。而劉男的3名友人，更以不知情為由，做出無罪答辯。

但高院審理後，仍認定劉男犯下傷害致死罪，其餘3人也成立傷害致死罪幫助犯，考量原審判決認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，高院二審駁回上訴。