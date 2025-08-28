　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

▲▼為了千元債務，男子劉宗仁（後排右），夥同友人李立國（後排左、遮臉）、簡建國（前排左）、莊賀程（前排右），害死另一名男子。（圖／記者吳銘峯攝）

▲為了千元債務，男子劉宗仁（後排右），夥同友人李立國（後排左、遮臉）、簡建國（前排左）、莊賀程（前排右），害死另一名男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市西門町成都路上的日租套房，4年前發生一起命案。套房中的袁姓男子因與男子劉宗仁有1000元的毒品買賣糾紛，雙方互嗆。劉男帶了3名同夥前來催討，最後劉男持西瓜刀猛刺袁男大腿一刀，割斷大動脈，袁男送醫不治。一審將劉男判刑9年3月，案經上訴，高等法院二審28日駁回上訴，維持9年3月的刑度。可上訴。

本案發生於2021年7月17日晚間，袁男當天下午入住日租套房，因為與劉男有債務糾紛，袁男先傳送挑釁影片給劉男稱「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」、「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」

劉男不滿，找了3名友人莊賀程、李立國、簡建國等人，共同前往西門町，4人在凌晨1點左右進入日租套房，僅待了不到5分鐘就陸續離去。鄰房的租客聽到呻吟聲，出外查看，赫然發現袁男躺臥在血泊中，趕緊將他送醫急救。結果仍因左大腿股動脈遭割斷，失血過多，不治身亡。檢警過濾監視器畫面後，迅速逮捕劉宗仁等4名男子，並依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，改依照傷害致死罪，將劉男判刑9年3月，其餘3名被告則分別被依照傷害致死罪幫助犯，判刑3年11月到3年6月不等刑期。案件上訴第二審。

高等法院二審審理期間，檢方仍主張劉男當時刺入死者大腿一刀，割斷股動脈，一般人都知道動脈破裂會失血過多而死，可見劉男確實具有殺人犯意，應論以殺人罪。至於劉男則否認有殺人犯意，主張當時是死者先傳影片挑釁，房間內還藏有折疊刀，所以只是教訓教訓對方，並無致人於死的故意。而劉男的3名友人，更以不知情為由，做出無罪答辯。

但高院審理後，仍認定劉男犯下傷害致死罪，其餘3人也成立傷害致死罪幫助犯，考量原審判決認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，高院二審駁回上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區　籲行政院治水預算一次到位

約基奇率塞爾維亞歐錦賽首戰狂勝34分　金塊老闆到場支持

4月股災前夕提前減碼　億元達人揭不蝕本祕訣

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

OpenAI Codex大升級！GPT-5加持　IDE、GitHub、CLI全面強化

「滑翔高手」摔落水溝！　台灣特有大赤鼯鼠獲救畫面曝

滿足川普！　彭博社：墨西哥擬提高「對中關稅」

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

媽媽餵稱「奶粉等於2瓶可樂」　食藥署打臉：與母乳乳糖量相近

【這回答超圈粉】 #李多慧 聊 #太妍 人氣差別…網讚：誠實又可愛！

社會熱門新聞

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

白狼之子張瑋逃到香港！懸賞金曝光

更多熱門

相關新聞

花蓮道場連遭洗劫　警攻堅逮4嫌搜出贓物、毒品

花蓮道場連遭洗劫　警攻堅逮4嫌搜出贓物、毒品

花蓮縣壽豐鄉一處道場於7月間連續遭竊，被害人多件水晶、檜木及寶石工藝品不翼而飛，立即向花蓮縣警察局吉安分局報案。該分局受理後，與刑警大隊共組專案小組，調閱數支監視器、進行訪查及分析相關資料，鎖定涉案對象，報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦，順利逮捕4名嫌犯。

4一貫道信徒赴中「陪讀經」被捕恐重判無期徒刑　綠籲勿踐踏人權

4一貫道信徒赴中「陪讀經」被捕恐重判無期徒刑　綠籲勿踐踏人權

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」

毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷

毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷

關鍵字：

法律人權殺人傷害致死毒品債務高等法院日租套房

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面