毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷　警林口逮人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（26）日凌晨一名駕駛形跡可疑遭警方盤查，竟假意配合卻衝撞後棄車逃逸，波及1輛小客車及機車，造成2人受傷，新莊警方立即成立專案小組，運用科技辦案循線追緝，最終在林口區逮獲涉案的52歲王姓男子及50歲蕭姓女友，並在2人身上查獲多種毒品。全案訊後將依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

▼新莊警方在林口區逮捕這對毒鴛鴦。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日凌晨，新莊分局員警在富國路一帶巡邏，發現一輛車行跡可疑，上前準備進行酒駕盤查。不料，駕駛竟加速拒檢，衝撞後逃逸，過程中還波及1輛小客車及機車，導致2民眾受傷，隨後在泰山區民生路棄車，轉乘機車繼續逃竄。警方成立專案小組，透過調閱監視器及「雲龍車辨系統」，迅速鎖定涉案車輛與嫌犯行蹤。專案小組追查發現，嫌犯在泰山棄車後，又將機車丟棄在林口區公園路，企圖規避追緝。

警方持續跟監佈線，當天晚間9時許，終於在林口區公園路一帶，發現涉案的王姓男子及蕭姓女子。經攔查逮捕，在2人隨身包包內查獲海洛因、安非他命及卡西酮煙油，還有3支針筒，後續將驗尿是否涉及毒駕。全案將依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

▼新莊警方起獲大量毒品及注射器 。（圖／記者陳以昇翻攝）