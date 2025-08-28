獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認有生命危險求輕判

▲北市私立大同大學2022年發生實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，檢警調事後逮捕公司負責人章男、製毒師易男。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

生技業者章家豪經商失敗起歹念，涉以自己的品庠公司租用大同大學實驗室，謊稱研發學名藥卻偷煉K他命等毒品，因操作機具不慎爆炸失火，檢調趁機蒐證破獲，章男到案認罪，台北地院審結，依2個共同製造第三級毒品罪合併判刑7年2月、失火罪判處拘役55天得易科罰金，並沒收犯罪所得600萬元，可上訴。

章男在辯論終結時請求從輕量刑，辯護律師說章男冒著生命危險供出本案實情，導致現在生活必須很小心、避免發生意外，案發至今2年多都準時應訊，且現從事藥品貿易本業扶養子女，已得到應有教訓，不會再犯。

同案其他被告也依共同製造第三級毒品罪論處，柯旻辰判刑5年2月、張文益、易敏、張嘉䜢與石意陞各4年5月徒刑，柯旻辰與張嘉䜢、石意陞另涉失火罪，各判拘役55天得易科罰金，均可上訴。張嘉䜢與石意陞自稱僅從事清掃、搬運等勞力工作，請求情堪憫恕減刑，未被採納。

▲北市私立大同大學2022年發生實驗室火警，燒出生技公司租用場地製毒機密。（資料照／記者張君豪翻攝）

合議庭於辯論終結時，諭知除了另案服刑的易敏、石意陞之外，章男等4嫌即日起限制出境、出海各8月防逃。此外，共犯楊憲彰、宋順發在逃被通緝。大同大學對章男與品庠公司連帶求償374萬餘元，另案審理中，品庠公司已被廢止公司登記。

現年50歲的章家豪於2008年成立品庠醫藥生技公司，擁有多張藥證，從事高血壓、心臟病等西藥與醫療器材批發、零售，後來週轉不靈、營運停頓，大學肄業的章男憑藉化工專長，輾轉和製毒師易敏、金主楊憲彰等人搭上線，企圖靠製毒東山再起。

2019年4月間，章男以品庠公司名義，租用大同大學位於北市中山北路三段的創新育成中心產學實驗室，對外宣稱研發學名藥，實為測試與調整煉製K毒步驟，2020年4月自認技術已純熟，由楊男出資4000多萬元，以品庠名義購買大批設備與原料。

品庠申報進口的化學原料有多種管制品，且數量龐大，引起主管機關注意、通報檢警調查，辦案人員前往打探，得知學生不時抱怨章男租用實驗室常傳惡臭，但當下罪證不足，不宜貿然搜索校園，只能按兵不動。

▲品庠醫藥生技公司租用大同大學實驗室研發製毒的現場。（資料照／調查局提供）

2022年3月14日下午3點多，宋順發等人操作高速離心機失誤，造成實驗室爆炸失火受損，檢方指揮警方與調查局專案小組順勢進入火場蒐證，果然發現K他命成品，但數量太少，研判另有製毒據點，為免打草驚蛇，檢方將章男、宋男失火所涉公共危險罪嫌不起訴。

專案小組跨縣市擴大追查，發現易敏在高雄大寮租用廠房，招兵買馬製毒，2023年5月收網逮人，查扣市價約4.5億元的K他命成品與大量化學原料，由轄區高雄地檢署偵辦。

▲租用大同大學實驗室製毒的章家豪（中），到案認罪。（資料照／記者張君豪翻攝）

章男等人2022年11月到2023年3月，添購製毒設備重起爐灶，直接在北市內湖區品庠公司裡建立生產線、企圖縮短製程，專案小組2023年5月15日發動搜索，及時阻止章男等人大量生產，章男與落網共犯認罪，供稱在大同大學實驗室做出約30公斤K他命成品，收取楊男酬勞至少600萬元。

檢方認定7嫌共組具有牟利性、有結構性的製毒犯罪組織，2023年12月依《毒品危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》與《刑法》公共危險等罪嫌起訴，建請法官全額沒收犯罪所得，若章男等人審判中維持自白可減刑，至於扣案毒品等易生危害、保管成本過大之物，將依法先銷燬。