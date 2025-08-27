偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

▲台積電遭竊取2奈米晶片製程機密，送入日本公司。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高檢署智財分署偵結台積電內鬼案，對3名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平提起公訴，並分別求處重刑。檢方指出，3人竊取的台積電2奈米製程機密，因攸關台灣高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」；再加上陳男竊得機密後，直接供應給日本公司，所以本案核屬國家安全層級，檢方宣示需強力捍衛國家核心競爭力。

本案因檢方於7月初接獲台積電通報，發現目前在日商東京威力公司行銷部門任職工程師的陳男，利用先前在在台積電工作時的人脈，竊取台積電2奈米製程的營業機密。

檢方深入追查，查出陳男先前在台積電資歷為8年，曾參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作，他在2022年離開台積電時，擔任台積電12廠之良率部門工程師，離職後到日本半導體公司工作，新工作的內容就是負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

由於半導體業競爭激烈，陳男為求在工作上突破，竟利用舊情誼，聯繫目前仍在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以及廖姓工程師。要求3人以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。檢方於7月底陸續傳喚相關人等到案，認為陳男、吳男、戈男3人的行為侵害「國家核心關鍵技術」，犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押獲准。

全案於27日偵查終結，檢方依照《國家安全法》「國家核心關鍵技術域外使用罪」、《營業秘密法》「意圖域外使用而竊取營業秘密罪」、《營業秘密法》「竊取營業秘密罪」等罪嫌提起公訴。其中檢方對陳男具體求處有期徒刑14年，對吳男具體求處有期徒刑9年，對戈男具體求處有期徒刑7年。至於廖姓工程師因提供的機密並無供日本使用的意圖，檢方另予簽結。