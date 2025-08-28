烏兵遭「割喉活埋」奇蹟生還　踢爆俄酷刑：挖眼割唇切掉生殖器

▲烏克蘭一名士兵淪為俄軍俘虜之後遭受酷刑，被割喉活埋，最終奇蹟逃出獲救。（圖／翻攝自YouTube／Суспільне Дніпро）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭33歲士兵弗拉季斯拉夫（Vladislav）8月在頓內茨克地區遭俄軍俘虜，但他及被俘的戰友遭到俄軍可怕酷刑，在被割喉活埋之後，他從墓地爬出開始逃生，用一塊布綁在喉部止血，接著匍匐前進穿越俄軍占領區，花費將近5天才抵達烏軍陣地。

▲弗拉季斯拉夫所屬部隊的陣地當時遭到俄軍占領 。（圖／翻攝自YouTube／Суспільне Дніпро）



每日郵報報導，弗拉季斯拉夫喉嚨受傷無法說話，但透過書面交流描述自身所經歷的一切。他所屬部隊的陣地當時遭到俄軍占領，他與他的多名戰友在後勤中心波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近被抓走，並帶往俄軍據點。

在這之後弗拉季斯拉夫遇上的是俄軍酷刑，第一批被抓的烏軍士兵來自情報部門，這些人的眼睛被挖出、嘴唇被割掉，男性生殖器官被割掉，耳朵、鼻子也遭殃。他則是被割喉，頸部有一道深深的刀痕，並與其他遭殺害的戰俘被扔進坑內，接著對方在上方傾倒垃圾，遮蓋屍體。

▲弗拉季斯拉夫脫困之後，匍匐前進穿越敵方占領區，最終抵達烏克蘭陣地。（圖／翻攝自YouTube／Суспільне Дніпро）

弗拉季斯拉夫當時雙手被綁住，在找到破裂瓶子割斷繩子之後，拿布綁在喉部止血，接著匍匐前進穿越敵方占領區，花費將近5天才抵達烏克蘭陣地。

到了8月17日這天，弗拉季斯拉夫被送往第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）當地一間醫療機構，當時的他性命垂危大量失血，且傷口感染。醫療人員透露，當人被割喉血流不止時幾乎沒有機會活下來，「他堅持到最後一刻，堅信一切都會好起來」，目前已為弗拉季斯拉夫進行手術，正計劃更進一步的治療，讓他能夠再次說話。