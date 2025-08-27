路透：烏克蘭和平會議上　美俄兼談「多項能源合作」

▲川普與普丁15日在阿拉斯加州會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述5名知情人士說法報導，美俄官員在烏克蘭和談會議期間，也在場邊討論多項能源合作計畫，作為莫斯科走向和平，以及華府鬆綁制裁的重要籌碼。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）本月赴俄，會見普丁與其投資事務特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），重點討論讓石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）重返薩哈林1號（Sakhalin-1）油氣開發案的安排。該公司原持有30%營運權，但在戰爭爆發後全面撤出俄羅斯，股權也被莫斯科收歸國有。

知情人士透露，相關討論曾在白宮內部與川普提過，15日的美俄峰會上也短暫出現。事實上，普丁已於峰會當天簽署命令，允許埃克森美孚等外資重新取得股份，前提是必須協助解除西方制裁。

另一項討論重點，則是北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）計畫設備採購。該計畫因西方制裁無法取得關鍵耐冰船隻，第3條生產線原定採用中國技術，但華府如今積極遊說改用美製設備。知情人士指出，這符合美國更廣泛的戰略目標，也就是促使俄羅斯疏遠中國，並且削弱北京與莫斯科的關係。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後遭到國際制裁，也導致其能源產業幾乎被排除在所有重大投資與交易之外。若這次能源合作提案成功推動，將成為衝突爆發以來，美俄經濟關係的重大突破。