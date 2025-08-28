基輔傳爆炸巨響！烏克蘭警報狂響　俄射飛彈無人機大規模空襲

▲圖為俄羅斯無人機來襲，烏克蘭軍方開火攔截 。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在烏克蘭警告俄羅斯對首都基輔發動大規模攻擊之際，法新社駐基輔記者指出，在當地28日凌晨聽到多起巨大爆炸聲，爆炸瞬間劃亮城市上空，至少有一枚來襲的飛彈被擊落。

#BREAKING Powerful explosions heard in Kyiv, AFP journalists report pic.twitter.com/M1AIkIT7s1 — AFP News Agency (@AFP) August 28, 2025

基輔獨立報報導，俄羅斯是在27日晚間朝烏克蘭多個城市發動大規模空襲，徹夜發射多枚極音速飛彈以及數波無人機，使用彈道飛彈攻擊基輔，並鎖定其他多個非前線地區展開攻勢，至少出動4架米格-31戰機。

烏克蘭全境各地空襲警報響起，幾乎所有地區的居民都被敦促尋求庇護。基輔是在27日晚間9時30分左右開始聽見爆炸聲，當時基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已宣布防空部隊正在執行任務。

▲在俄羅斯發動大規模空襲期間，烏克蘭基輔民眾躲進地下停車場。（圖／路透）

根據烏克蘭空軍的通報，有大批無人機成群飛越烏克蘭中部及南部地區上空，包括日托米爾州（Zhytomyr）、敖德薩州（Odesa）與尼古拉耶夫州（Mykolaiv）。在此之際，烏克蘭西部地區空襲警報也響起，範圍涵蓋利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）等。

基輔獨立報當地記者指出，到了28日凌晨3時左右，基輔傳來一波巨大爆炸聲，接著3時30分左右爆炸聲再度響起。基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）指出，俄羅斯使用彈道飛彈攻擊基輔。基輔至少有4人受傷送醫，有住宅大樓遇襲毀損起火，緊急人員已經在市內多地展開救援。