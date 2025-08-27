俄猛攻烏東第二大工業大城　烏軍認：首次遭到大規模攻擊

▲俄軍持續攻擊烏東。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯軍隊近日突破烏克蘭東部工業重地第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）邊界，試圖建立據點。這是俄軍首次對該區域發動如此大規模的攻勢，烏軍則強調已成功阻止敵軍推進。

烏克蘭「第聶伯軍事行動戰略群」的特雷胡波夫（Viktor Trehubov）接受BBC訪問時表示，「這是第聶伯羅彼得羅夫斯克州首次遭遇如此規模的攻擊。」不過他強調，俄軍的進攻已遭遏止。

俄羅斯整個夏季以來聲稱部隊已進入該州，試圖從鄰近的頓內茨克州（Donetsk）深入烏克蘭內陸。早在6月初，俄方就宣稱已對第聶伯羅彼得羅夫斯克展開攻勢，但根據烏克蘭最新說法，俄軍實際僅觸及邊界地帶。

若俄軍真能深入第聶伯羅彼得羅夫斯克，將對烏克蘭士氣造成重大打擊，特別是在美國總統川普於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤後，外界對美方主導的外交斡旋已日益感到疲弱。

根據烏克蘭「DeepState」地圖專案的最新分析，俄軍已佔領該州邊境內的兩個村莊，札波里日凱（Zaporizke）與諾沃赫雷霍里夫卡（Novohryhorivka）；然而，烏克蘭總參謀部發布聲明反駁此說法，表示札波里日凱仍在烏軍控制下，並指出諾沃赫雷霍里夫卡一帶戰鬥仍在激烈進行。

儘管莫斯科未正式宣稱第聶伯羅彼得羅夫斯克州為其領土，與其已聲稱吞併的頓內茨克及另外四個烏東地區不同，但俄軍早已多次轟炸該州主要城市，包括首府第聶伯羅（Dnipro）。

戰前第聶伯羅彼得羅夫斯克州人口超過300萬，是繼頓巴斯地區（包括頓內茨克與盧甘斯克）之後的烏克蘭第二大重工業中心。

儘管俄軍在推進過程中傷亡慘重而且進展緩慢，但近期在頓內茨克州仍有局部突破。本月稍早，一支俄軍步兵小組曾突襲多布羅皮利亞（Dobropillia）一帶，在烏軍防線後推進約10公里。不過最新情勢顯示，該波攻勢已遭攔阻。

另有消息指出，普丁在與川普會面時曾表示，若烏克蘭願意交出仍掌控的頓內茨克地區，他將考慮結束戰爭；然而多數烏克蘭人並不相信普丁僅止於此，認為他還有更大範圍的領土野心。