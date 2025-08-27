烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

▲烏克蘭政府上修男性公民禁止出境的年齡門檻。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭自2022年2月遭到俄羅斯入侵後，宣布禁止18歲至60歲的男性出境。總統澤倫斯基早前提出，計劃將男性出境禁令年齡門檻從18歲調高至22歲，讓更多青年有機會出國學習、交流，未來能將所學帶回國內，發揮專長貢獻社會。而總理斯維里登科則宣布，新法令已確定上路。

根據《路透社》報導，斯維里登科透過Telegram宣布，根據新的戒嚴法令，18歲至22歲的烏克蘭男性公民現在可以自由出境，不再受到限制。她寫道，這項法令適用於所有這個年齡層的公民，同時也涵蓋目前身處海外的烏克蘭人。該法案也將於正式公佈的第二日生效。

根據烏克蘭先前法規，18歲至60歲的男性依據戰時原則，不得離開國境。而25歲至60歲男性收到動員令後必須服兵役，除非符合特殊條件如醫療證明或為家中唯一照顧者等；18歲至24歲則屬自願入伍。

澤倫斯基先前在一場論壇上宣布該計畫，同時強調教育改革配套措施，包括放寬大學入學條件、2026年擴大獎學金計畫等。澤倫斯基也希望，能透過提高出境年齡門檻，讓更多年輕人有機會赴海外交流及進修，並將所學帶回國內，為社會發揮所長。

另一方面，烏克蘭國內逃兵役的情況仍時有所聞。烏克蘭安全局（SBU）7月底查獲全國14個涉嫌協助逃兵的犯罪團體，涉案者包含公務員、醫護人員及司機，不法行為包括收受賄賂、偽造醫療報告，甚至有麵包工廠司機利用運送麵包之便，協助人員偷渡出境。