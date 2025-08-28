國民兵市區巡邏像戒嚴！　僅38%民眾支持川普強力管制華府

▲目前川普已在華府部署約2000名國民兵。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

根據路透社／易普索（Ipsos）於26日公布的最新民調顯示，美國總統川普針對華盛頓特區（Washington, D.C.）暴力犯罪情勢所採取的強硬措施，包括部署國民兵與聯邦執法人員巡邏市區，僅獲得38％美國民眾支持，反對比例則達到46％，顯示該政策在全國範圍內引發爭議。

川普日前宣布華府進入「犯罪緊急狀態」，指派國民兵全副武裝進駐包括國會山莊、白宮、國家廣場與地鐵站等地區，並繞過地方政府權限，命令都會警察局（MPD）直接向聯邦政府匯報。儘管川普聲稱華府暴力犯罪氾濫，然而根據聯邦數據，今年上半年華府的犯罪率已大幅下降，整體暴力犯罪比去年同期減少17％，兇殺案更下降26％。

民調顯示，此舉在黨派間引發強烈分歧，共和黨選民中有高達76％表示支持川普的動作，但在民主黨選民中，僅8％支持；獨立選民的支持度也不高，僅有28％。這反映出川普雖在保守派基本盤中維持強勢號召力，但在更廣泛的選民群體中，其「聯邦治安干預」政策仍備受質疑。

華府當地媒體指出，國民兵巡邏的畫面讓許多市民聯想到戒嚴，甚至有人稱這是「軍管的預演」。《華盛頓郵報》與喬治梅森大學史卡學院針對特區居民所做的調查也顯示，高達80％受訪者反對國民兵進駐，擔心聯邦權力過度干涉地方自治。

面對質疑聲浪，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，他不會「對城市失控坐視不管」，並將繼續強化執法與軍警合作，以「重建秩序與安全」。