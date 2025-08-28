輝達財報！Q2營收逾1.4兆超預期「買回600億股票」　盤後重挫5％

▲輝達公布最新一季財報。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

AI晶片龍頭輝達27日公布2026財年第2季財報，營收表現優於市場預期，但對下季度的展望略顯平淡，加上宣布擴大股票回購規模至600億美元（約新台幣1.8兆元），引發市場對AI領域鉅額支出增速放緩的疑慮。財報公布後，輝達盤後股價一度重挫5％。

財報顯示，輝達第2季營收達467億美元（約新台幣1.42兆元），高於市場原先預估的460億美元（約新台幣1.4兆元）。此外，輝達也批准額外600億美元的股票回購計畫，顯示公司對未來營運仍具信心；然而對於2026財年第3季的財測，輝達預估營收相對平淡，為540億美元（約新台幣1.65兆元），上下浮動2％，雖略高於市場預估的534.6億美元（約新台幣1.63兆元），但整體展望未見明顯驚喜，引發市場對AI產業投資熱潮可能趨緩的擔憂。

輝達核心成長動能仍來自數據中心業務，第2季相關營收年增56％至411億美元（約新台幣1.25兆元）。目前雲端服務業者已開始大量採購輝達最新一代Blackwell架構晶片，公司表示，Blackwell晶片本季銷售額較第1季成長17％。

不過，輝達也面臨若干挑戰，尤其是針對中國市場所推出的H20晶片在出口限制下遭遇阻力，成為未來營收走勢的不確定因素之一。