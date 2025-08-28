川普開口「這筆能送我嗎」！李在明微笑當場送了　當事鋼筆秒爆紅

南韓總統李在明25日在美國華府白宮舉行韓美首腦會談時，將一支國產手工鋼筆贈送給美國總統川普（Donald Trump），消息曝光後，不僅製作該筆的南韓工坊「제나일」（Zenyle）爆紅，連筆芯供應商「모나미」（Monami）股價也隨之上揚，成為市場焦點。

根據《News1》報導，這支鋼筆帶有韓國傳統紋樣與雕刻，由 Zenyle 工匠製作。李在明在簽名儀式上以此筆書寫留言，川普立即注意並詢問：「那是李總統的筆嗎？」李在明答道：「是的。」川普隨即打趣問：「您要收回嗎？」李在明則微笑以雙手奉上，當場贈與。

川普讚嘆「筆的粗度非常漂亮」，並舉起印有總統府徽章的筆與筆盒稱「Oh, it's nice（真的很棒），這是哪裡製造的？」李在明回應「韓國製造，希望能在您繁重的簽名工作中派上用場。」

其實，川普與 Zenyle 早有淵源。2017年訪韓期間，他曾在青瓦台簽名儀式上使用過該品牌鋼筆，當時便引起關注。Zenyle 以原木雕琢筆身聞名，常用材質包括橄欖木、玫瑰木，並以天然棕櫚葉蠟拋光。一般市售產品售價介於8萬至10多萬韓元（約新台幣1,920至2,400元）。

公司代表金容鉉（Kim Yong-hyun）透露，李總統贈送的筆為特別訂製，7月接單、8月中旬完成，材質細節不便透露。筆芯則來自 Monami 原子筆，外盒刻有太極與鳳凰圖案。

消息曝光後，Zenyle 訂單暴增、電話不斷，公司一度關閉網路下單。Monami 也因「筆芯題材」跟漲，投資人關注度大幅提升。金代表表示：「雖然很高興，但完全沒想到會這麼轟動。」

▲該鋼筆筆芯實際採用 Monami 原子筆芯，消息曝光後 Monami 股價同樣上漲。（圖／翻攝自X，@tirol70）

