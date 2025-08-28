川普助長陰謀論　控金融巨鱷索羅斯「全美暴力示威藏鏡人」

▲美國總統川普再度在毫無證據與根據的情況下，指控索羅斯父子。（圖／路透）



美國總統川普27日在社群平台發文，主張對億萬富豪索羅斯（George Soros）父子提出刑事起訴，指控他們是美國各地「暴力抗議」的幕後主使者，應依《反勒索及受賄組織法》（RICO）究責。不過川普並未提出任何具體證據，他的說法也引發批評。

川普在「真實社群」（Truth Social）上聲稱，索羅斯與其子亞歷山大（Alexander Soros）應為「支持暴力抗議與其他更嚴重行動」負責，並點名他們應依RICO法起訴。他還稱這對父子「對國家造成巨大傷害」，並以「心理變態」等語言抨擊他們與其盟友，強調「美國不會再讓這些瘋子撕裂國家」。

這番言論出現在美國近期抗議活動再起之際。6月洛杉磯因美國移民執法行動升溫爆發示威，社群平台上針對索羅斯家族的陰謀論再度流傳。多年來，索羅斯因資助進步政治理念與民主黨長期成為右翼攻擊焦點，儘管這些指控多數缺乏事實根據。

索羅斯為匈牙利出生的猶太裔，目前已95歲，創立「開放社會基金會」（Open Society Foundations），支持全球人權與民主發展。該基金會2023年由其子亞歷山大接手主導。針對川普言論，基金會透過聲明回應，強調，「開放社會基金會並未支持或資助暴力抗議。」

事實上，川普先前也曾在2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全國示威後，聲稱索羅斯是背後資助者，然而始終未提出佐證。觀察人士指出，川普這類說法延續其對政治對手及自由派機構的攻擊慣例，也再次引發外界對於仇恨言論及反猶太主義的擔憂。