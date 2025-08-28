　
國際

美小學返校首日爆槍擊！2孩童亡17傷　川普宣布：全國降半旗哀悼

▲美國總統川普宣布全國降半旗哀悼。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布全國降半旗哀悼。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）一所天主教學校27日發生重大槍擊事件，造成2名孩童喪生、17人受傷，槍手隨後自戕。美國總統川普隨即發表公告，宣布全國包括白宮在內的公共建築降半旗至8月31日，為死傷者致哀。

事件發生於「天主報喜學校」（Annunciation Catholic School），當時學校正舉行新學期首次彌撒。槍手為23歲男子韋斯特曼（Robin Westman），他攜帶多種武器對教堂及學校建築開火，造成1名8歲與1名10歲孩童不幸喪生，另有17人受傷，其中14人為未成年人，還有3名80多歲的年長教友；韋斯特曼犯案後在現場自戕。當局目前正調查其是否涉及宗教仇恨或國內恐怖主義，聯邦調查局（FBI）已進駐現場協助調查。

據明尼亞波利斯警方說明，嫌犯使用來福槍、散彈槍與手槍，對教堂外牆與建築物進行射擊，現場一度陷入混亂，所幸多名教職員迅速協助學生撤離，避免更大規模傷亡。市長弗瑞（Jacob Frey）強調，雖然社區展現勇氣，但「單靠祈禱並不足夠，我們需要更多實質的改變」。

川普27日上午於社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，他已掌握事件最新狀況，FBI探員已抵達當地協助偵辦。副總統范斯（J.D. Vance）也在X平台發文指出，白宮官員正密切監控事件進展，並呼籲全國民眾為受害者與家屬祈禱。

川普隨後發布正式公告，宣布自即日起至8月31日，包括白宮、所有聯邦政府機構、軍事設施與海外駐外單位在內，皆須降半旗哀悼。川普表示，「我們為明尼亞波利斯所發生的無謂暴力感到心碎，全美人民與受害者家屬同在。」

明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）也發表聲明譴責暴力行為，並表示這起槍擊再次突顯全美校園安全的嚴重問題。他說，「孩子才剛回學校，就遭遇這樣的傷害，這是絕對不能被接受的。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

