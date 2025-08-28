BMW醫生偷吃人妻被抓包！又爆性騷護理師　大馬網友：小鳥醫人

記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞社群近日爆出「BMW醫生偷吃人妻被抓包」的影片，引發網友熱議，甚至出現「小鳥依人」、「小鳥醫人」等戲稱。隨著事件發酵，影片主角BMW醫生的身份也被起底。事發後，王祿陽醫生急忙刪除所有社群資料，彷彿人間蒸發。不過，他27日重新開設新帳號，正式對外澄清並公開道歉。

王祿陽醫生在新帳號首篇貼文中表示，自己與家人近期遭受網路霸凌及威脅，網上出現許多未經同意散播的虛假及有害內容，包含其照片、家人與朋友資訊、所屬組織及個人電話。他已向警方報案，並保留追究法律責任的權利，強調會對濫用個資、誹謗或騷擾家人的行為採取法律行動。

王祿陽也向外界致歉，稱此事件純屬個人問題，與任何組織、協會、朋友或家人無關。他感謝親友關心，透露早在兩三個月前就已做好心理準備，但對妻子遭受二次傷害感到愧疚與痛心，再次向妻子道歉。

然而，事件不僅止於BMW車內的爭議，近日又有新的診所內監控影片流出，畫面顯示該王祿陽醫生在診所內對女護理師有不當肢體接觸，疑似調戲女方，行為明顯越界。另一支影片則拍到他牽著女護士走進房間，且女主角不只一人，還包含來自不同族群的女性，使事件更加複雜。

隨著爭議擴大，哥打峇魯國際青年商會（JCI Kota Bharu）於27日在臉書專頁發布公告，宣布該會2025年度會長王祿陽醫生即刻停職，改由2024年度會長陳之謙代理所有領導職責。

JCI強調，這起事件屬於個人問題，與組織使命、價值及活動無關。商會重申，絕不容忍任何違反組織操守的行為，並將依章程嚴正處理。

JCI也呼籲外界停止對專頁的攻擊與惡意留言，強調任何抹黑行為都是對志願精神的踐踏，若有正式事務請直接聯絡前任會長。最後，商會表示將持續推動領導力培訓、社區服務與青年交流，秉持「以行動造就價值」的理念，帶領青年正向發展。