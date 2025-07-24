獨／護理工會前理事長反罷免...亡母遭辱罵　陳玉鳳：這不是民主

▲護理工會現任顧問陳玉鳳因為在臉書表態反對大罷免，遭到網路霸凌 。（圖／陳玉鳳提供）

記者吳奕靖／高雄報導

曾任護理工會理事長陳玉鳳在臉書表態「反對罷免」，竟遭網路霸凌、辱罵其亡母，甚至還扯到工會。她今天（24日）強調保留法律追訴權，也痛批社會對言論自由的限縮與政府罔顧災情、只顧政治操作，直言：「支持罷免是選擇，反對罷免難道就是原罪？台灣什麼時候變成不能表達意見的地方了？」

護理工會前理事長，現任顧問的陳玉鳳指出，她在7月22日僅在臉書發文表達個人立場，反對當前的大規模罷免行動，卻引來大量匿名帳號留言謾罵，不僅針對她的同志身分發動攻擊，更有惡意網民將她的已故母親作為侮辱對象。她強調，「我可以忍受你們罵我，但我的母親已經離開多年，對一位逝者出言不遜，這已經不是政治，是缺德！」

「我是同志，我不覺得我有愧於社會，我沒傷害誰，也沒有作奸犯科。」陳玉鳳表示，僅因在社群平台上表達反對罷免的立場，就遭遇帶風向與人身攻擊，甚至牽拖她所屬的護理工會，令人心寒。「這些人不只是反對意見，而是見不得我表態，甚至把我的努力與專業工作都污名化。」

▲護理工會現任顧問陳玉鳳因為在臉書發表免對大罷免，遭到網路霸凌 。（圖／翻攝臉書）



▲陳玉鳳表示已經截圖，將會提告追究責任 。（圖／翻攝臉書）

陳玉鳳也痛批，「台灣不是不能有不同立場，難道只要表達不同意見，就該被網路霸凌、公審，還要家人一起被侮辱？」她認為這已不單是政治之爭，而是人性底線的崩壞，她表示，自己長年默默耕耘，不為名、不為利，但如今僅因一篇貼文，就遭圍剿與攻擊，甚至連亡母都被波及，讓她「心寒到極點」。「立場不同，不是不能說話的理由，更不是可以潑髒水的藉口。台灣還是民主社會嗎？更不要歧視是同志又不是罪」。

更令她無法接受的是，政府救災失能卻全力投入政治動員，陳玉鳳直言：「我無法接受這樣的政府。有人眼睛選擇不看，但我看得清清楚楚。」她也痛批：「台灣不是不能有不同立場，難道只要表達不同意見，就該被網路霸凌、公審，還要家人一起被侮辱？」她認為這已不單是政治之爭，而是人性底線的崩壞。

最後，陳玉鳳強調，已保存所有相關截圖與證據，將對惡意造謠與侮辱發言提告到底，「你可以不認同我的立場，但你不能踐踏我的尊嚴，尤其不能侮辱我的家人！」