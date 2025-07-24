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反罷免被1星出征到「暫停營業」　羅智強買100個飯糰力挺店家

▲▼「不同意罷免」被1星出征　羅智強買100個飯糰力挺店家：反霸凌。（圖／翻攝Google）

▲飯糰業者因反罷免被出征，直接顯示暫停營業。（圖／翻攝Google）

記者鄒鎮宇／綜合報導

首次大罷免投票26日登場，國民黨立委羅智強24日在臉書發文表示，台北永康街的日式飯糰店「深深永康制作所」因貼出支持羅智強的文宣，遭到網路惡意改名與一星負評，因此他決定購買100個飯糰支持該店。

羅智強表示，深深飯糰的老闆陳先生認為，他只是表達立場，並沒有做錯事，卻因不同意罷免立場而遭到網路出征，對於青鳥的行為感到不解，「為何只因自己不同意罷免，就要遭到如此對待？」

羅智強指出，這樣的行為讓善良的台灣變得充滿仇恨，並批評惡罷行動透過各種方式打壓不同意見者，且類似事件並非首次發生，早前連鎖咖啡店「路易莎」因公告「謝絕所有黨派的政治活動」也遭到抵制，而此次深深飯糰則因支持他的文宣，遭遇了更為激烈的網路攻擊，包括一星負評與公開批評，

羅智強感嘆，「如今，越來越誇張，惡罷四處獵巫，只要立場與他們不同，就會被拍下來放在網路上公審、霸凌，遭瘋狂出征。什麼時候善良的台灣，竟變得如此仇恨，動輒把自己的同胞打成敵人？」

羅智強原計畫於當天前往深深飯糰店購買100個飯糰「反霸凌」，以慰勞他的團隊和志工，但因陳老闆身體不適，行程暫時延期。他也在文中祝福陳老闆早日康復，並呼籲支持者以行動支持這家溫馨的小店。

最後，羅智強在貼文中再度呼籲大家於7月26日投下「不同意罷免」的一票。他強調，這次投票不僅是支持他個人，更是讓社會回歸正軌，守護台灣的民主與善良。他也感謝深深飯糰老闆陳先生在面對風波時仍勇敢表達立場，並希望更多民眾能以實際行動支持這家小店。

「深深永康制作所」因被1星出征，Google上已轉為「暫停營業」，許多網友也5星幫忙補血，「五星支持，老闆是對的，祝生意興隆」、「飯糰就是要有各種包料才好吃，民主也是」、「加油！！我們都支持你」、「沒有人需要為他的認同道歉by 蔡英文。也沒有人應該為他的認同被洗一星評論」。

▼羅智強原文如下。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲▼「不同意罷免」被1星出征　羅智強買100個飯糰力挺店家：反霸凌。（圖／翻攝羅智強臉書）

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