與網友言論紛爭！大四生騎車闖校園自撞輕生亡　嘉義大學回應了

▲黃姓男大生騎車自撞身亡，嘉義大學回應了。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一名黃姓大四男學生，29日深夜在嘉義大學民雄校區騎車自撞不治，檢方針對遺體相驗，死因出爐為輕生。對此，嘉義大學表示，黃同學為長期關懷與追蹤輔導的個案，進行長期介入協助與處理，但此次仍來不及阻止事件發生，學校深感遺憾與哀痛。

根據警方調查，就讀嘉義大學四年級的黃姓男大生，29日深夜10時許突然騎機車闖入校內，警衛發現後隨即通報校安中心，並進行巡查，隨後發現黃姓男大生在行政大樓後方自撞，已倒臥在地失去生命跡象，送醫搶救仍不治。檢方30日進行相驗，初判死因為死者騎乘普重機車自撞，致頭部、胸部、左側肢體多處骨折及出血，嚴重創傷死亡，而黃姓男大生留有遺書，死亡方式為輕生。

嘉義大學指出，黃同學為嘉大長期關懷與追蹤輔導的個案，進行長期介入協助與處理，但此次仍來不及阻止事件發生，學校深感遺憾與哀痛。目前已經針對與黃同學有接觸的同學，評估事件後是否出現身心壓力反應，並進行關懷與輔導。

嘉義大學表示，有關黃同學在網路與網友言論紛爭，學校導師、院輔導員及心理師持續給予關懷與建議，並再度呼籲同學們應珍惜生命，人生中沒有過不了的難關，如遇挫敗與困難，校內設有輔導資源，校外也有多項專業心理服務可供協助。學校願意並準備好陪伴您一起走過低谷。

嘉義大學說明，如遇到網路霸凌，建議同學可採取下列處理方式：

1.當遇到網路霸凌事件時，需先保護自己穩定自己的情緒，提醒自己「這不是我的錯」，減少接觸訊息，避免讓訊息持續刺激情緒，並盡快尋求幫助不要獨自承擔。

2.保留證據與相關訊息截圖，以便在需要時提供證據。

3.保持頭腦冷靜，並與朋友、家人或可信任的師長分享您的經歷，以提供支援和建議。

4.如果感到焦慮或困惑，可尋求學校諮商師或校外心理健康專家的幫助。

5.在嚴重情況下，可諮詢法律專業人士，了解您的權利和法律行動。