桃園產業受美對台關稅衝擊　張善政：國家利益不可輕易退讓

▲桃園產業受美對臺關稅衝擊，張善政強調：國家利益不可輕易退讓。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政27日於市政會議表示，隨著美國對臺關稅議題升溫，呼籲中央政府與美方談判時須全力捍衛國內產業與民眾權益，尤其在汽車產業、農漁產品進口及食品安全等領域，應「如臨大敵」嚴陣以待。張善政強調，地方支持中央談判，但國家利益不可輕易退讓。

張善政指出，112年桃園出口金額前30大稅則總產值達1.7兆元，其中88%為電腦電子產品，8%為電子零組件，目前多數仍適用零關稅。然而，美國依「232條款」可基於國安理由單方面課徵關稅，未來仍具高度不確定性；而在印刷電路板（PCB）項目上，我國已面臨20%關稅，較日韓高出5%，競爭壓力不容忽視。

針對美國輸臺商品，張善政提到，近期媒體披露美方可能要求我國大幅放寬汽車與農漁產品的進口關稅，雖經濟部做出澄清，但外界所提及的談判方向仍值得高度注意，臺灣不能「全面失守」。目前粗估將波及桃園市近4,000家廠商、30萬名勞工及其家庭。桃園為全臺汽車製造重鎮，一旦零關稅開放，美國車大量進口將對在地產業帶來難以承受的衝擊。

張善政同時強調食品安全的重要性。中央若開放美國農漁產品，地方政府將承擔監管責任，須加強追蹤流向與標示管理，目前已責成農業局、教育局、衛生局等單位提前研擬因應方案，食安問題不能在開放後才臨時補救，市府將全力守護市民健康與孩子的午餐安全。

又，國家利益與地方政府唇齒相依，地方會支持中央與美方談判，但必須維護國家利益與產業發展。若有機會與美國在臺協會（AIT）會面，市府也將表達臺灣的立場。